Правкомиссия одобрила проект о сохранении пособий работающим полный день матерям

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня, предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, увеличился семейный доход или нет. В своем выступлении президент говорил, что «в силу объективных демографических процессов предложение на рынке труда будет ограниченным». Социальные выплаты, привязанные к размеру доходов семьи, по его словам, не стимулируют человека искать новую работу. Даже при незначительном увеличении зарплаты выплаты отменяются или их размер существенно снижается. «Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой. Я думаю, что вы понимаете, уважаемые коллеги, в условиях такой низкой безработицы это стимул для людей выходить на работу», – сказал Путин. В тот же день он дал соответствующее поручение правительству.