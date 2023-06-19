Эксперты оценили стоимость и охват анонсированных Путиным мер соцподдержки

Расходы на поддержку семей с детьми в 2022 году

В декабре прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 г. составили более 1,06 трлн руб. Из них на детей в возрасте от 8 до 17 лет направлено 410,5 млрд руб., от 3 до 7 лет – 341,4 млрд руб., на пособие одиноким родителям детей от 8 до 17 лет – 60,9 млрд руб., на пособие беременным женщинам – 17 млрд руб., на выплату на первого ребенка – 154,2 млрд руб., на выплату на третьего – 80,2 млрд руб., на две выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет – 751,9 млрд руб.