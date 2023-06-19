Эксперты оценили стоимость и охват анонсированных Путиным мер соцподдержки

Эксперты оценили стоимость и охват анонсированных Путиным мер соцподдержкиМинтруд внесет изменения в правила получения пособий для семей с детьми в весеннюю сессию
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФа, предложил выплачивать пособие на ребенка до полутора лет и единое детское пособие в течение всего периода их действия независимо от того, увеличился семейный доход или нет.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил журналистам, что речь идет о выплате пособия в течение всего периода времени, на которое оно назначено. Сегодня оно выплачивается из средств Соцфонда, а его размер напрямую зависит от зарплаты матери (40% средней зарплаты, но не менее 8 591 руб. и не более 33 282 руб. – «Ведомости»). В случае же если женщина выходит на работу, его выплата прекращается, пояснил чиновник.
«Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки подготовить проектные документы. <…> я думаю, что с учетом поручения главы государства мы постараемся это сделать (законодательно провести эти решения – «Ведомости») в весеннюю сессию, в крайнем случае – в начале осенней сессии», – отметил Котяков.
Эти меры в общей сложности с учетом изменений могут охватить порядка 18-19 млн детей, считает проректор Финансового университета Александр Сафонов. Само нововведение он счел позитивным фактором. Во время ухода за ребенком женщина теряет определенные позиции на рынке труда и даже при раннем выходе на работу ей приходится начинать с более низкого старта, пояснил он. Кроме того, сын или дочь – это существенные расходы, поэтому семье просто необходима денежная компенсация.
Расходы на поддержку семей с детьми в 2022 году
В декабре прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета на поддержку семей с детьми в 2022 г. составили более 1,06 трлн руб. Из них на детей в возрасте от 8 до 17 лет направлено 410,5 млрд руб., от 3 до 7 лет – 341,4 млрд руб., на пособие одиноким родителям детей от 8 до 17 лет – 60,9 млрд руб., на пособие беременным женщинам – 17 млрд руб., на выплату на первого ребенка – 154,2 млрд руб., на выплату на третьего – 80,2 млрд руб., на две выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет – 751,9 млрд руб.
Повышение МРОТа
Президент на ПМЭФе также анонсировал повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% со следующего года. «Суммарное повышение МРОТа позитивно отразится на доходах почти 5 млн человек», – сказал он.
С 1 января 2023 г. МРОТ составляет 16 242 руб. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с начала 2024 г. проиндексировать минимальный размер оплаты труда на дополнительные 10% до 19 242 руб.
В конце мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.
Повышение МРОТа на 18,5% будет стоить бюджету 40-60 млрд руб. из расчета, что при 1 п. п. дополнительной индексации прямые расходы консолидированного бюджета вырастут на 2-3 млрд руб., оценил главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
При этом для подавляющего большинства федеральных госслужащих оплата труда серьезно превышает МРОТ, то есть этот рост расходов скорее придется на субъектовые бюджеты, добавил он.
Снятие барьеров
В своей речи президент также подчеркнул, что необходимо решить проблемы граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и имеют право на пособие, только если не работают. «И нужно безусловно снять эти ограничения, а именно сохранить пособие по уходу при частичной занятости таких граждан. А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие "частичная занятость" в законе», – сказал Путин, призвав парламент в ускоренном режиме принять соответствующие нормы.
Сегодня в законодательстве предусмотрено, что граждане не имеют права работать в тот период, когда они осуществляют уход за ребенком-инвалидом, пояснил Котяков. «Но сейчас мы имеем целый набор инструментов, позволяющих привлекать таких граждан, находящихся даже дома, к трудовой деятельности, и это нужно вводить в законодательство», – сказал он, добавив, что Минтруд совместно с депутатами будут вырабатывать параметры такой частичной занятости, которая позволяет сохранять пособия по уходу за ребенком с инвалидностью.
Закрепление в этого термина в законе, помимо снятия барьеров для людей, ухаживающих за инвалидами, даст возможность этой категории граждан сохранить ощущение своей ценности как полноправного члена общества и расширить горизонты персонального развития, считает руководитель образовательной платформы «СберУниверситет» Марина Унгер.
«Когда молодая женщина, например, находится в декрете или ухаживает за ребенком-инвалидом, ей очень важно сохранить свою социализацию. Согласно исследованию "СберУниверситета", больше половины женщин в декрете стараются посещать онлайн-курсы, а 32% ищут работу по новому профессиональному профилю. «Частичная занятость позволит им реализовать этот потенциал и даст большой стимул к развитию», – сказала она.