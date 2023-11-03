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Политика

Путин объяснил решение о начале спецоперации отсутствием другого выбора

Ведомости

У России не было другого выбора, кроме начала спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ накануне Дня Народного единства.

«Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, сделать этого нельзя было. Почему? Потому что на нас уже напали», – объяснил президент.

По словам Путина, Россия восемь лет пыталась урегулировать ситуацию мирными средствами, но Украина публично отказалась от такого варианта, отвергнув Минские соглашения.

«Это наши новые, но исторические территории. Люди проживали на этих территориях – наши. И все последующие события показали – они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 г. Сначала на Крым попытались напасть, а потом на Донбасс <…> Надо было когда-то предпринять действия, чтобы положить этому конец. Мы к этому и стремимся, и этим все продиктовано», – подчеркнул президент.

20 апреля 2022 г. Путин заявил, что Россию вынудила начать спецоперацию на Украине трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской народной республике. Целью этой операции является помощь людям, проживающим в Донбассе, защитить их.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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