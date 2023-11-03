Путин объяснил решение о начале спецоперации отсутствием другого выбора
У России не было другого выбора, кроме начала спецоперации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты РФ накануне Дня Народного единства.
«Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, сделать этого нельзя было. Почему? Потому что на нас уже напали», – объяснил президент.
По словам Путина, Россия восемь лет пыталась урегулировать ситуацию мирными средствами, но Украина публично отказалась от такого варианта, отвергнув Минские соглашения.
«Это наши новые, но исторические территории. Люди проживали на этих территориях – наши. И все последующие события показали – они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 г. Сначала на Крым попытались напасть, а потом на Донбасс <…> Надо было когда-то предпринять действия, чтобы положить этому конец. Мы к этому и стремимся, и этим все продиктовано», – подчеркнул президент.
20 апреля 2022 г. Путин заявил, что Россию вынудила начать спецоперацию на Украине трагедия, которая происходила в Донбассе, в том числе в Луганской народной республике. Целью этой операции является помощь людям, проживающим в Донбассе, защитить их.