Путин объяснил решение о начале спецоперации отсутствием другого выбора

«Это наши новые, но исторические территории. Люди проживали на этих территориях – наши. И все последующие события показали – они считали себя частью России изначально. Но на них напали в 2014 г. Сначала на Крым попытались напасть, а потом на Донбасс <…> Надо было когда-то предпринять действия, чтобы положить этому конец. Мы к этому и стремимся, и этим все продиктовано», – подчеркнул президент.