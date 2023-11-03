МИД предписал корреспонденту Болгарского национального радио покинуть Россию
Россия высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова в связи с аналогичными действиями болгарских властей в отношении журналиста «Российской газеты» Александра Гацака. Об этом сообщил МИД РФ.
Григорову предписано сдать аккредитационное удостоверение и покинуть Россию. В МИДе уточнили, что такое решение было принято в ответ на преследование Гацака властями Болгарии с привлечением спецслужб и лишением его аккредитации.
В российском ведомстве допустили пересмотр решения в отношении Григорова в том случае, если правительство Болгарии вернет аккредитацию журналисту «Российской газеты» в Софии.
31 октября «Российская газета» сообщила, что посольство РФ в Софии получило уведомление от МИДа Болгарии, в котором говорилось об аннулировании аккредитации Гацака и его высылке. Причины такого решения не уточнялись, отметило издание.
1 ноября Государственное агентство национальной безопасности Болгарии заявило, что журналист покинул страну. Причиной высылки ведомство назвало «деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности» республики. Там подчеркнули, что такая мера направлена «на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы речи и выражение мнения».