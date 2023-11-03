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МИД предписал корреспонденту Болгарского национального радио покинуть Россию

Ведомости

Россия высылает шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова в связи с аналогичными действиями болгарских властей в отношении журналиста «Российской газеты» Александра Гацака. Об этом сообщил МИД РФ.

Григорову предписано сдать аккредитационное удостоверение и покинуть Россию. В МИДе уточнили, что такое решение было принято в ответ на преследование Гацака властями Болгарии с привлечением спецслужб и лишением его аккредитации.

В российском ведомстве допустили пересмотр решения в отношении Григорова в том случае, если правительство Болгарии вернет аккредитацию журналисту «Российской газеты» в Софии.

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31 октября «Российская газета» сообщила, что посольство РФ в Софии получило уведомление от МИДа Болгарии, в котором говорилось об аннулировании аккредитации Гацака и его высылке. Причины такого решения не уточнялись, отметило издание.

1 ноября Государственное агентство национальной безопасности Болгарии заявило, что журналист покинул страну. Причиной высылки ведомство назвало «деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности» республики. Там подчеркнули, что такая мера направлена «на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы речи и выражение мнения». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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