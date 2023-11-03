ТАСС: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию на форуме «Россия»

Кремль пока что не объявлял дату послания главы государства Федеральному собранию в следующем году. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ 4 ноября. По его словам, президент побывает там в другой день, о чем Кремль своевременно сообщит.