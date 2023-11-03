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ТАСС: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию на форуме «Россия»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин может выступить на выставке-форуме «Россия» в марте 2024 г. с посланием Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные в презентации мероприятия. 

По информации агентства, послание президента стоит в графике между 11 марта и 17 марта. Других подробностей в презентации не приводится. При этом 17 марта 2024 г. в России запланировано проведение президентских выборов.

Кремль пока что не объявлял дату послания главы государства Федеральному собранию в следующем году. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ 4 ноября. По его словам, президент побывает там в другой день, о чем Кремль своевременно сообщит.

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В 2023 г. Путин обращался к парламенту 21 февраля. В ходе выступления президент затронул геополитические вопросы, назвав текущий момент «сложным и рубежным». Путин также поблагодарил участников спецоперации на Украине и почтил минутой молчания память о погибших военных и мирных гражданах.

Кроме того, глава государства затронул вопросы социальной политики, развития новых регионов РФ, модернизации армии и флота и поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Президент также обратился к крупному бизнесу, призвав предпринимателей «вкладываться в Россию».

Тогда послание продлилось 1 час 45 минут. Оно стало одним из самых продолжительных обращений к парламенту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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