ТАСС: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию на форуме «Россия»
Президент РФ Владимир Путин может выступить на выставке-форуме «Россия» в марте 2024 г. с посланием Федеральному собранию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные в презентации мероприятия.
По информации агентства, послание президента стоит в графике между 11 марта и 17 марта. Других подробностей в презентации не приводится. При этом 17 марта 2024 г. в России запланировано проведение президентских выборов.
Кремль пока что не объявлял дату послания главы государства Федеральному собранию в следующем году. Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет присутствовать на открытии выставки-форума «Россия» на ВДНХ 4 ноября. По его словам, президент побывает там в другой день, о чем Кремль своевременно сообщит.
В 2023 г. Путин обращался к парламенту 21 февраля. В ходе выступления президент затронул геополитические вопросы, назвав текущий момент «сложным и рубежным». Путин также поблагодарил участников спецоперации на Украине и почтил минутой молчания память о погибших военных и мирных гражданах.
Кроме того, глава государства затронул вопросы социальной политики, развития новых регионов РФ, модернизации армии и флота и поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений. Президент также обратился к крупному бизнесу, призвав предпринимателей «вкладываться в Россию».
Тогда послание продлилось 1 час 45 минут. Оно стало одним из самых продолжительных обращений к парламенту.