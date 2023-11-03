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Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю широкомасштабной войной

Ведомости

Существует вероятность, что обострение палестино-израильского конфликта перерастет в широкомасштабную войну. Об этом заявил генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла. Текстовую трансляцию его выступления ведет Sky News.

Насрулла подчеркнул, что ливанская группировка участвует в почти ежедневных боях вдоль своей границы с Израилем с тех пор, как начался конфликт с «Хамас». Лидер «Хезболлы» предупредил, что ситуация может обостриться. Он уточнил, что действия его бойцов будут зависеть от «того, что происходит в Газе» и «морали нашего врага по отношению к Ливану».

По словам лидера «Хезболлы», Соединенные Штаты «виноваты в том, что происходит в Газе» и несут ответственность перед народом региона, а Израиль – «всего лишь инструмент», и США «используют его».

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В своем обращении Насрулла также призвал арабские страны прекратить торговлю с Израилем.

«Вы должны прекратить поставлять нефть, газ или продовольствие, что угодно в Израиль. Прекратите торговать с Израилем», – подчеркнул лидер «Хезболлы».

Sky News уточняет, что это первое выступление Насруллы с начала конфликта между «Хамас» и Израилем. Трансляция выступления велась параллельно с пресс-конференцией госсекретаря США Энтони Блинкена, находящегося с визитом в Тель-Авиве.

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа.

По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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