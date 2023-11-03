Лидер «Хезболлы» пригрозил Израилю широкомасштабной войной

Насрулла подчеркнул, что ливанская группировка участвует в почти ежедневных боях вдоль своей границы с Израилем с тех пор, как начался конфликт с «Хамас». Лидер «Хезболлы» предупредил, что ситуация может обостриться. Он уточнил, что действия его бойцов будут зависеть от «того, что происходит в Газе» и «морали нашего врага по отношению к Ливану».