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Кремль: Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не определился со сроками оглашения нового послания Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент пока еще не определился со сроками оглашения послания», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные в презентации выставки-форума «Россия» сообщил, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте 2024 г. По информации агентства, послание президента стоит в графике между 11 и 17 марта.

В 2023 г. Путин обращался к парламенту 21 февраля. В ходе выступления президент затронул геополитические вопросы, поблагодарил участников спецоперации на Украине и поднял вопросы развития новых регионов, модернизации армии и флота и поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений.

Выставка-форум «Россия» стартует в Москве завтра, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 г. Провести выставку в марте этого года поручил Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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