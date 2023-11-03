Кремль: Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин пока не определился со сроками оглашения нового послания Федеральному собранию, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент пока еще не определился со сроками оглашения послания», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее ТАСС со ссылкой на данные в презентации выставки-форума «Россия» сообщил, что Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в марте 2024 г. По информации агентства, послание президента стоит в графике между 11 и 17 марта.
В 2023 г. Путин обращался к парламенту 21 февраля. В ходе выступления президент затронул геополитические вопросы, поблагодарил участников спецоперации на Украине и поднял вопросы развития новых регионов, модернизации армии и флота и поручил пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений.
Выставка-форум «Россия» стартует в Москве завтра, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 г. Провести выставку в марте этого года поручил Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.