Кремль: Путин пока не определился с датой оглашения послания Федеральному собранию

Выставка-форум «Россия» стартует в Москве завтра, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 г. Провести выставку в марте этого года поручил Путин. В указе было сказано, что это мероприятие организуется, чтобы продемонстрировать важнейшие достижения России в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, транспорт, науку и культуру.