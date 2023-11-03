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Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Ведомости

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, сообщил ТАСС.

За принятие резолюции проголосовали 112 стран, среди который Израиль, Китай, Бразилия, ОАЭ. Против выступили 50 стран – в том числе Германия, Италия, Австрия, Великобритания, США, Нидерланды. Воздержались 14 стран.

Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» была подготовлена Россией совместно с Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Китаем, КНДР и др.

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Документ состоит из 74 пунктов и включает положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендации по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности.

Кроме того, резолюция включает пункт о недопустимости пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Год назад, 4 ноября 2022 г., комитет Генассамблеи также принял российский проект резолюции по борьбе с неонацизмом. Как сообщал МИД России, за документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 страны, еще 15 воздержались. Против тогда также выступили Италия, Австрия и Германия.

Уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев рассказывал, что «представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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