Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, сообщил ТАСС.
За принятие резолюции проголосовали 112 стран, среди который Израиль, Китай, Бразилия, ОАЭ. Против выступили 50 стран – в том числе Германия, Италия, Австрия, Великобритания, США, Нидерланды. Воздержались 14 стран.
Резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» была подготовлена Россией совместно с Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Китаем, КНДР и др.
Документ состоит из 74 пунктов и включает положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендации по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности.
Кроме того, резолюция включает пункт о недопустимости пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.
Год назад, 4 ноября 2022 г., комитет Генассамблеи также принял российский проект резолюции по борьбе с неонацизмом. Как сообщал МИД России, за документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 страны, еще 15 воздержались. Против тогда также выступили Италия, Австрия и Германия.
Уполномоченный МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев рассказывал, что «представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма».