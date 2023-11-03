Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Год назад, 4 ноября 2022 г., комитет Генассамблеи также принял российский проект резолюции по борьбе с неонацизмом. Как сообщал МИД России, за документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 страны, еще 15 воздержались. Против тогда также выступили Италия, Австрия и Германия.