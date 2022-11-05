Италия, Австрия и ФРГ не поддержали резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

«На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 г. был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», — сказал Лукьянцев.