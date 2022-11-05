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Италия, Австрия и ФРГ не поддержали резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма

Ведомости

Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, которая нацелена на борьбу с героизацией нацизма. Об этом со ссылкой на уполномоченного МИДа по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григория Лукьянцева сообщает «РИА Новости».

4 ноября третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российский проект резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». По данным российского МИДа, за документ проголосовали 105 государств, против выступили 52 страны, еще 15 воздержались.

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«На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 г. был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма», — сказал Лукьянцев.

Резолюция, как отмечается, рекомендует странам принять конкретные меры, «в том числе в законодательной области и в сфере образования», чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и «отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Соавторами документа выступили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, Северная Корея, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

В августе стало известно, что Госдума направит в ООН доклад о ситуации с «нацификацией образования» на Украине. Как рассказал журналистам заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), доклад подготовлен, чтобы «мир узнал об украинских преступлениях в сфере образования». В докладе депутаты пишут, что власти Украины героизировали коллаборационистов времен Второй мировой войны, в том числе основателя Украинской повстанческой армии (УПА) Степана Бандеру. В школьных учебниках истории говорится, что они боролись за независимость Украины против «советского режима», утверждают авторы доклада.

В декабре прошлого года за принятие резолюции России по борьбе с героизацией нацизма проголосовали 130 стран, воздержались 49 стран, в их числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша. Против выступили только США и Украина. 

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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