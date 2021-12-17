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Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

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Генассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма, сообщило представительство России при ООН в Twitter. За принятие документа проголосовали 130 стран, воздержались 49 стран, в их числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша. Против выступили только США и Украина. 

В проекте резолюции ее авторы решительно осудили инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания на памятники жертвам Второй мировой войны. Документ призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если нужно, законодательно, пишут «РИА Новости». Также в резолюции осуждается использование образовательных материалов и риторики во время обучения, которая пропагандирует расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

В прошлом году Генассамблея ООН также приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. Тогда документ поддержали 133 страны, 52 воздержались, против выступили США и Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных