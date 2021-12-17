Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма, сообщило представительство России при ООН в Twitter. За принятие документа проголосовали 130 стран, воздержались 49 стран, в их числе Франция, Германия, Нидерланды и Польша. Против выступили только США и Украина.
В проекте резолюции ее авторы решительно осудили инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания на памятники жертвам Второй мировой войны. Документ призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если нужно, законодательно, пишут «РИА Новости». Также в резолюции осуждается использование образовательных материалов и риторики во время обучения, которая пропагандирует расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
В прошлом году Генассамблея ООН также приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма. Тогда документ поддержали 133 страны, 52 воздержались, против выступили США и Украина.