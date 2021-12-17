Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

В проекте резолюции ее авторы решительно осудили инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в том числе нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания на памятники жертвам Второй мировой войны. Документ призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если нужно, законодательно, пишут «РИА Новости». Также в резолюции осуждается использование образовательных материалов и риторики во время обучения, которая пропагандирует расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.