Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения

26 сентября Минобороны сообщило о старте международных антитеррористических учений в Приморье. Совместные действия в рамках антитеррористической операции отрабатывались, в том числе, с воинским контингентом из Мьянмы. Учения проводились с целью укрепления и продвижения регионального взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также с целью улучшения взаимодействия между странами АСЕАН.