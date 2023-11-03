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Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения

Ведомости

Россия и Мьянма проведут первые в истории совместные военно-морские учения. В церемонии их открытия примет участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который прибыл в страну с рабочим визитом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В сообщении отмечается, что одной из важнейших целей поездки станет укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.

26 сентября Минобороны сообщило о старте международных антитеррористических учений в Приморье. Совместные действия в рамках антитеррористической операции отрабатывались, в том числе, с воинским контингентом из Мьянмы. Учения проводились с целью укрепления и продвижения регионального взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также с целью улучшения взаимодействия между странами АСЕАН. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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