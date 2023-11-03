Россия и Мьянма проведут совместные военно-морские учения
Россия и Мьянма проведут первые в истории совместные военно-морские учения. В церемонии их открытия примет участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, который прибыл в страну с рабочим визитом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что одной из важнейших целей поездки станет укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Мьянмой.
26 сентября Минобороны сообщило о старте международных антитеррористических учений в Приморье. Совместные действия в рамках антитеррористической операции отрабатывались, в том числе, с воинским контингентом из Мьянмы. Учения проводились с целью укрепления и продвижения регионального взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также с целью улучшения взаимодействия между странами АСЕАН.