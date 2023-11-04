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Россия приглашена на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии

Ведомости

Россия была приглашена на встречу глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в Северной Македонии, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», – ответил он на вопрос журналистов.

С начала спецоперации на Украине Россия неоднократно пропускала мероприятия в рамках ОБСЕ, в том числе и из-за невыдачи принимающей стороной виз для российских делегаций. Российская делегация не принимала участие в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в 2022 г., и летней в 2023 г. Но в работе зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская делегация участие приняла.  

3 апреля совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов ПА ОБСЕ за 2023 г. и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в прошлом году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял это решение тем, что Россия не должна платить за то, в чем не участвовала.

Встреча министров стран ОБСЕ состоится в Скопье 30 ноября – 1 декабря 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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