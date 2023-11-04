Россия приглашена на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии
Россия была приглашена на встречу глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая пройдет в Северной Македонии, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах Евразийского экономического форума.
«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», – ответил он на вопрос журналистов.
С начала спецоперации на Украине Россия неоднократно пропускала мероприятия в рамках ОБСЕ, в том числе и из-за невыдачи принимающей стороной виз для российских делегаций. Российская делегация не принимала участие в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в 2022 г., и летней в 2023 г. Но в работе зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская делегация участие приняла.
3 апреля совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов ПА ОБСЕ за 2023 г. и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в прошлом году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял это решение тем, что Россия не должна платить за то, в чем не участвовала.
Встреча министров стран ОБСЕ состоится в Скопье 30 ноября – 1 декабря 2023 г.