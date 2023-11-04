Россия приглашена на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Северной Македонии

С начала спецоперации на Украине Россия неоднократно пропускала мероприятия в рамках ОБСЕ, в том числе и из-за невыдачи принимающей стороной виз для российских делегаций. Российская делегация не принимала участие в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в 2022 г., и летней в 2023 г. Но в работе зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская делегация участие приняла.