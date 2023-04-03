Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

В ноябре 2022 г. первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что российские парламентарии не смогут принять участие в осенней сессии ПА ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз. Тогда же в российском МИДе заявили, что решение Польши об отказе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло 1-2 декабря 2022 г. в польском городе Лодзь, беспрецедентно и провокационно.