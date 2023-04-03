Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ
Совет Государственной думы решил приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 2023 г. и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в прошлом году, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 г. и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 г.», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
Как заявил Володин, Россия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ. По его словам, страна не должна платить за то, в чем не участвовала. «Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – подчеркнул Володин.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил агентству ТАСС, что руководству ассамблеи направят письменное уведомление «о перезачете российского взноса за 2022 финансовый год в размере около 200 000 евро на 2023 финансовый год».
В ноябре 2022 г. первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что российские парламентарии не смогут принять участие в осенней сессии ПА ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз. Тогда же в российском МИДе заявили, что решение Польши об отказе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло 1-2 декабря 2022 г. в польском городе Лодзь, беспрецедентно и провокационно.