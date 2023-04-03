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Совет Госдумы решил приостановить выплату взносов в ПА ОБСЕ

Ведомости

Совет Государственной думы решил приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за 2023 г. и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в прошлом году, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 г. и перезачесть на этот год взнос, который Россия уплатила в 2022 г.», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Как заявил Володин, Россия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ. По его словам, страна не должна платить за то, в чем не участвовала. «Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – подчеркнул Володин.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил агентству ТАСС, что руководству ассамблеи направят письменное уведомление «о перезачете российского взноса за 2022 финансовый год в размере около 200 000 евро на 2023 финансовый год».

В ноябре 2022 г. первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что российские парламентарии не смогут принять участие в осенней сессии ПА ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз. Тогда же в российском МИДе заявили, что решение Польши об отказе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло 1-2 декабря 2022 г. в польском городе Лодзь, беспрецедентно и провокационно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных