МИД счел провокационным отказ Польши в участии Лаврова в заседании ОБСЕ
Решение Польши об отказе министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится 1-2 декабря в польском городе Лодзь, беспрецедентно и провокационно, говорится в заявлении российского МИДа.
По мнению внешнеполитического ведомства, Варшава, которая сейчас является действующим председателем ОБСЕ, нарушила правила процедуры ОБСЕ и решения ее директивных органов. Польша «в течение всего года» рушила основы организации и «стимулировала опасные центробежные тенденции».
«Большинство ключевых мероприятий было отменено или проводилось в «суррогатном» формате, причем с неконсенсусной и даже подрывной повесткой дня. Правила процедуры не соблюдались. В директивных органах стараниями председательства царил хаос», — заявили в министерстве, добавив, что Варшава «нанесла невосполнимый ущерб авторитету» всей организации, а ОБСЕ нужна в качестве площадки «для политиканских шоу и антироссийских упражнений».
Российская сторона напомнила, что польские власти заблокировали возможность участия российских парламентариев в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в конце ноября, а теперь «грубо ущемили права нашей делегации на министерской встрече».
В МИДе рассчитывают, что «все здравомыслящие политики» дадут этим действиям «принципиальную оценку», соответствующий запрос Москва направила государствам – участникам ОБСЕ. В ведомстве добавили, что российскую делегацию на заседании возглавит постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее на этой неделе первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также сообщил, что российские парламентарии не смогут принять участия в осенней сессии ПА ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз. По словам сенатора, на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ 25 ноября, которое пройдет в Варшаве, планируется обсуждение поправки в регламент, которая создаст механизм и предусмотрит основания для приостановки действия мандата отдельных государств в органах ассамблеи.