МИД счел провокационным отказ Польши в участии Лаврова в заседании ОБСЕ

Ранее на этой неделе первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также сообщил, что российские парламентарии не смогут принять участия в осенней сессии ПА ОБСЕ из-за отказа польской стороны в выдаче виз. По словам сенатора, на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ 25 ноября, которое пройдет в Варшаве, планируется обсуждение поправки в регламент, которая создаст механизм и предусмотрит основания для приостановки действия мандата отдельных государств в органах ассамблеи.