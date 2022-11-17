МИД призвал Польшу расследовать нападения на дипмиссию России в Варшаве

9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.