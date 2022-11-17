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Политика

МИД призвал Польшу расследовать нападения на дипмиссию России в Варшаве

Ведомости

МИД призывает расследовать две попытки атаковать посольство России в Польше в ночь на 12 ноября, заявил замглавы департамента информации и печати внешнеполитического ведомства России Иван Нечаев.

«В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом. Полиция пассивно наблюдала за происходящим и не пыталась задержать злоумышленников», — отметил Нечаев (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат призвал польскую сторону обеспечить безопасность российских дипломатических и консульских миссий в Польше и гарантировать им неприкосновенность «от противоправных посягательств». «Требуем от компетентных органов Польши расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности», — заключил он.

В апреле МИД России не рекомендовал дипломатам за рубежом выходить из посольства в одиночку. Тогда глава ведомства Сергей Лавров заявил, что министерство регистрирует угрозы для своих дипломатов, работающих в нескольких странах.

9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Дипломата, сопровождавшую его супругу и группу сотрудников посольства облили красной краской и не дали пройти к мемориалу. Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных