Минздрав Газы заявил о гибели почти 9500 человек в результате ударов Израиля
В результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли уже 9488 человек, в том числе 3900 детей, говорится в сообщении минздрава анклава в соцсетях.
По данным этого ведомства, еще 24 158 человек получили ранения, около 2000 – числятся пропавшими без вести. В результате сегодняшнего удара по школе Аль-Фахура, как утверждается, погибли 15 человек и еще 70 пострадали. Возросшая смертность также обусловлена нехваткой больниц и лекарств, добавили в минздраве.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».
27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. 30 октября генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что 70% погибших в секторе Газа – это женщины и дети. По его словам, за три недели погибли более 3200 детей, что не может считаться «сопутствующими потерями».
2 ноября официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находится не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля.