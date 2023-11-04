Генсек ООН находится «в ужасе» от удара по колонне скорой помощи в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «в ужасе» от сообщений об ударе по колонне автомобилей скорой помощи у больницы Аль-Шифа в Газе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте генсека.
Гутерриш подчеркнул, что не забывает террористические атаки и преступления «Хамас» против жителей Израиля, но «уже почти месяц, гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и выгоняют из своих домов бомбардировками». «Это должно прекратиться», – говорится в заявлении.
Генсек отметил, что гуманитарная ситуация в Газе «ужасна», поскольку в нее не поступает необходимое для удовлетворения потребностей людей количество продовольствия, воды, лекарств, убежища ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) переполнены и подвергаются бомбардировкам, растет заболеваемость.
«Нигде не безопасно. Я возобновляю свои предыдущие призывы к гуманитарному прекращению огня», – заявил Гутерриш. Он призвал соблюдать международное гуманитарное право и подчеркнул, что гражданское население и инфраструктура должны быть защищены.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа.
24 октября в Совбезе ООН Гутерриш призвал немедленно прекратить огонь в секторе Газа, освободить заложников, а также положить конец «нападениям на мирных жителей, жилые дома и больницы» и обеспечить доставку гуманитарной помощи на постоянной основе. Он осудил атаку палестинской группировки «Хамас» на Израиль, отметив при этом, что действия боевиков не могут быть поводом «для коллективного наказания палестинского народа».
Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал речь Гутерриша «шокирующей», призвав генсека немедленно уйти в отставку. Также он заявил, что Израиль прекратит выдавать визы представителям ООН. Глава израильского МИДа Эли Коэн отказался от встречи с Гутерришем, заявив, что «Хамас» прежде должен быть уничтожен.
27 октября пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила журналистам, что действия Израиля в рамках «коллективного наказания» населения сектора Газа являются военными преступлениями.