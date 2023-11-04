Генсек ООН находится «в ужасе» от удара по колонне скорой помощи в Газе

Гутерриш подчеркнул, что не забывает террористические атаки и преступления «Хамас» против жителей Израиля, но «уже почти месяц, гражданские лица в Газе, включая детей и женщин, подвергаются блокаде, им отказывают в помощи, их убивают и выгоняют из своих домов бомбардировками». «Это должно прекратиться», – говорится в заявлении.