МИД связал высылку журналиста РФ из Болгарии с визитом замгоссекретаря США

31 октября «Российская газета» сообщила, что посольство РФ в Софии получило уведомление от МИД Болгарии, в котором говорилось об аннулировании аккредитации Гацака и его высылке. 1 ноября причиной высылки в Болгарии назвали «деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности» республики. Там подчеркнули, что такая мера направлена «на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы речи и выражение мнения».