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МИД связал высылку журналиста РФ из Болгарии с визитом замгоссекретаря США

Ведомости

За несколько дней до высылки из Болгарии российского журналиста Александра Гацака в эту страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, правительство получило от Вашингтона «четкие ЦУ», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Для понимания причин «ничем не спровоцированной травли» корреспондента «Российской газеты» достаточно изучить политическую хронику посольства США в Софии, заявила Захарова в своем Telegram-канале. В частности, в ходе визита Аллен болгарское правительство получило указания, как вести «публичную дипломатию». По словам представителя МИДа, «это цензура, высылка российских журналистов и запрет на свободу слова».

Вашингтон заплатил через специализированный грант госдепа почти $1 млн, указала Захарова.

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«Формально – на «повышение медиаграмотности». Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет $900 000. Лояльность Вашингтону – бесценна», – написала она.

31 октября «Российская газета» сообщила, что посольство РФ в Софии получило уведомление от МИД Болгарии, в котором говорилось об аннулировании аккредитации Гацака и его высылке. 1 ноября причиной высылки в Болгарии назвали «деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности» республики. Там подчеркнули, что такая мера направлена «на защиту национальной безопасности, а не на ограничение свободы речи и выражение мнения». 

В связи с инцидентом российская сторона объявила о высылке шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова. По мнению Захаровой, в Софии осознавали такие «неминуемые зеркальные последствия», но судьба Григорова  и болгарской аудитории Вашингтону безразлична. В МИДе пообещали вернуть аккредитацию болгарского журналиста, если корреспондент «Российской газеты» будет аккредитован в Болгарии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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