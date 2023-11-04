Песков заявил о прогрессе в переговорах по возвращению россиян из плена «Хамаса»
В переговорах по возвращению россиян, удерживаемых в плену палестинской группировкой «Хамас», есть определенный прогресс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Прогресс определенный есть в переговорах, мы сохраняем диалог со всеми странами. Ситуация осложняется тем, что нет одной стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон», – рассказал он.
Песков пояснил, что дипломаты продолжают работу в этом направлении, но не со всеми сторонами диалог «идет легко».
«Мы намерены добиться того, чтобы граждане России были освобождены», – резюмировал он.
2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находится не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля. Ранее уточнялось, что среди них шесть человек с паспортом РФ. 26 октября делегация «Хамаса» посетила Москву, в ходе визита, как сообщали в МИД России, обсуждались освобождение иностранцев из плена группировки и эвакуация россиян из сектора Газа.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.