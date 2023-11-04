Новак: российский ТЭК научился развиваться вопреки санкциям
Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) развивается в условиях санкций уже с 2014 г. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя слова главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о новых ограничениях против этого сектора экономики РФ.
«Посмотрим. Мы живем в условиях санкций с 2014 г., продолжаем развиваться, – вот все, что я могу сказать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вице-премьер подчеркнул, что пока рано говорить по существу о влиянии новых санкций, поскольку еще неясно, какие именно меры будут введены.
Фон дер Ляйен, которая 4 ноября прибыла с визитом в Киев, заявила, что ЕС скоро представит очередной, 12-й пакет санкций против России. В него войдут новые ограничения на импорт и экспорт, а также «действия по ужесточению цен на нефть».
Bloomberg ранее писал, что 12-й пакет мер может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, в том числе в отношении экспорта сварочных аппаратов и химикатов. Также рассматриваются запреты на лицензирование программного обеспечения и ограничения на импорт обработанных металлов и алюминиевой продукции, строительных изделий, товаров, связанных с транспортом, и алмазов.
ЕС после начала спецоперации ввел против России 11 пакетов санкций вдобавок к уже существовавшим ограничениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что санкционное давление на Россию будет продолжаться вместе с попытками его усилить, но экономика страны готова к этому.