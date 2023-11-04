Новак: российский ТЭК научился развиваться вопреки санкциям

Bloomberg ранее писал, что 12-й пакет мер может включать торговые ограничения на $5,3 млрд, в том числе в отношении экспорта сварочных аппаратов и химикатов. Также рассматриваются запреты на лицензирование программного обеспечения и ограничения на импорт обработанных металлов и алюминиевой продукции, строительных изделий, товаров, связанных с транспортом, и алмазов.