Зеленский не согласился с мнением Залужного относительно ситуации на передовой

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, Киеву не удастся добиться прорыва. По его словам, чтобы это произошло, необходим резкий технологический скачок в военной области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил журналистам, что Кремль не согласен с такой оценкой. «Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно», – рассказал он.