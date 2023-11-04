Зеленский не согласился с мнением Залужного относительно ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать патовой ситуацию в зоне проведения российской спецоперации, признав при этом усталость людей от конфликта. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал агентства «Униан».
«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация, я еще раз подчеркиваю», – сказал он.
Украина, добавил Зеленский, бывала и в более трудных обстоятельствах, но преодолевала их. Он также отметил превосходство ВКС России в воздухе, а переломить эту ситуацию, по его мнению, могут лишь поставки самолетов F-16.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, Киеву не удастся добиться прорыва. По его словам, чтобы это произошло, необходим резкий технологический скачок в военной области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил журналистам, что Кремль не согласен с такой оценкой. «Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно», – рассказал он.
Ранее газета The Sunday Times писала, что между главкомом и Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.