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Зеленский не согласился с мнением Залужного относительно ситуации на передовой

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский отказался считать патовой ситуацию в зоне проведения российской спецоперации, признав при этом усталость людей от конфликта. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал агентства «Униан».

«Люди устали, все устают, независимо от своего статуса. Это понятно. Но это не патовая ситуация, я еще раз подчеркиваю», – сказал он.

Украина, добавил Зеленский, бывала и в более трудных обстоятельствах, но преодолевала их. Он также отметил превосходство ВКС России в воздухе, а переломить эту ситуацию, по его мнению, могут лишь поставки самолетов F-16.

СМИ сообщили об истощении украинской армии в преддверии зимы

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, Киеву не удастся добиться прорыва. По его словам, чтобы это произошло, необходим резкий технологический скачок в военной области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил журналистам, что Кремль не согласен с такой оценкой. «Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно», – рассказал он.

Ранее газета The Sunday Times писала, что между главкомом и Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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