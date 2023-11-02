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Политика

В Кремле не согласились с оценкой о тупиковости конфликта на Украине

Ведомости

Россия продолжает добиваться целей в рамках спецоперации на Украине, конфликт не зашел в тупик. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение СВО. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него», – сказал он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, Киеву не удастся добиться прорыва. По его словам, чтобы это произошло, необходим резкий технологический скачок в военной области.

Маск согласился с мнением, что Украина не сможет победить в конфликте

Ранее газета The Sunday Times писала, что между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.

Украина ведет контрнаступление с начала июня. Российские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не удается добиться поставленных целей ни на одном из направлений. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли более 90 000 человек. Президент РФ Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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