В Кремле не согласились с оценкой о тупиковости конфликта на Украине
Россия продолжает добиваться целей в рамках спецоперации на Украине, конфликт не зашел в тупик. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает проведение СВО. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. А киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы на поле боя – это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него», – сказал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, Киеву не удастся добиться прорыва. По его словам, чтобы это произошло, необходим резкий технологический скачок в военной области.
Ранее газета The Sunday Times писала, что между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.
Украина ведет контрнаступление с начала июня. Российские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не удается добиться поставленных целей ни на одном из направлений. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли более 90 000 человек. Президент РФ Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом.