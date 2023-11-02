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Маск согласился с мнением, что Украина не сможет победить в конфликте

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что Украина ставит «нереалистичные цели» и не сможет победить в конфликте с Россией. 

Маск поделился в X (ранее Twitter) твитом бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот комментирует публикацию в Time. В статье президент Украины Владимир Зеленский характеризуется как заблуждающийся, упрямый политик, который по-прежнему выступает против переговоров с Россией. 

Сакс заявил, что публикация подтверждает неспособность Украины одержать победу в конфликте. Проанализировав публикацию, бизнесмен сделал вывод, что Киев ставит перед собой «нереалистичные военные цели», и назвал украинское контрнаступление провалом. Он также заявил о больших потерях ВСУ и падении морального духа в украинской армии. Кроме того, Сакс указал на «неконтролируемую коррупцию» на Украине.

«К сожалению, этот анализ точен», – написал Маск в X в ответ на твит Сакса.

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Украина ведет контрнаступление с начала июня. Российские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не удается добиться поставленных целей ни на одном из направлений, и указывали на большие потери противника. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли более 90 000 человек. Президент РФ Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом.

При этом Москва подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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