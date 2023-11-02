Маск согласился с мнением, что Украина не сможет победить в конфликте
Бизнесмен Илон Маск согласился с мнением, что Украина ставит «нереалистичные цели» и не сможет победить в конфликте с Россией.
Маск поделился в X (ранее Twitter) твитом бизнесмена Дэвида Сакса, в котором тот комментирует публикацию в Time. В статье президент Украины Владимир Зеленский характеризуется как заблуждающийся, упрямый политик, который по-прежнему выступает против переговоров с Россией.
Сакс заявил, что публикация подтверждает неспособность Украины одержать победу в конфликте. Проанализировав публикацию, бизнесмен сделал вывод, что Киев ставит перед собой «нереалистичные военные цели», и назвал украинское контрнаступление провалом. Он также заявил о больших потерях ВСУ и падении морального духа в украинской армии. Кроме того, Сакс указал на «неконтролируемую коррупцию» на Украине.
«К сожалению, этот анализ точен», – написал Маск в X в ответ на твит Сакса.
Украина ведет контрнаступление с начала июня. Российские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не удается добиться поставленных целей ни на одном из направлений, и указывали на большие потери противника. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли более 90 000 человек. Президент РФ Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом.
При этом Москва подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. Этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.