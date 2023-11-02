Маск согласился с мнением, что Украина не сможет победить в конфликте

Сакс заявил, что публикация подтверждает неспособность Украины одержать победу в конфликте. Проанализировав публикацию, бизнесмен сделал вывод, что Киев ставит перед собой «нереалистичные военные цели», и назвал украинское контрнаступление провалом. Он также заявил о больших потерях ВСУ и падении морального духа в украинской армии. Кроме того, Сакс указал на «неконтролируемую коррупцию» на Украине.