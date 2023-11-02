Главком ВСУ Залужный признал, что конфликт на Украине зашел в тупик

Ранее газета The Sunday Times писала, что между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.