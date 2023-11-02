Главком ВСУ Залужный признал, что конфликт на Украине зашел в тупик
Конфликт на Украине зашел в тупик, ВСУ не смогут добиться прорыва. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.
«Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик. <…> Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет», – сказал он.
По мнению Залужного, чтобы «выйти из тупика», нужен резкий технологический скачок в военной области.
Ранее газета The Sunday Times писала, что между главкомом и президентом Украины Владимиром Зеленским возникли разногласия относительно завершения украинского контрнаступления. По данным издания, Залужный считает, что наступление близится к завершению и что нужно готовиться к операции в следующем году. Зеленский же разочарован результатами контрнаступления и придерживается мнения, что пока останавливаться нельзя, поскольку терпению западных союзников скоро может прийти конец.
Украина ведет контрнаступление с начала июня. Российские власти неоднократно заявляли, что ВСУ не удается добиться поставленных целей ни на одном из направлений. В то же время армия противника несет большие потери. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что с начала наступательных действий ВСУ потеряли более 90 000 человек. Президент РФ Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом.
При этом Москва подчеркивала, что остается готовой к переговорам с Украиной. В то же время этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.