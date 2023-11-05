СМИ: визит Зеленского в Израиль оказался под вопросом из-за утечки данных
Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль на следующей неделе, но поездка оказалась под угрозой срыва из-за утечки данных в СМИ, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.
«Он хотел, чтобы поездка была публичной, когда он ступит на израильскую землю», – сказал дипломат, добавив, что Зеленский «очень разочарован».
По информации News 12, представитель украинского правительства ранее заявил, что утечка информации о возможном визите Зеленского в Израиль «наносит ущерб его безопасности» и вредит отношениям двух стран. Вопросы безопасности должны быть «превыше всего», подчеркнули в Киеве. Источник телеканала сообщил, что решение относительно даты визита украинского президента в Израиль пока не принято.
Зеленский хотел приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством еще в октябре, но израильская сторона дала ему понять, что «сейчас неподходящее время» для визита. Как писал портал Ynet, он собирался посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.