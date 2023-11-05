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СМИ: визит Зеленского в Израиль оказался под вопросом из-за утечки данных

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль на следующей неделе, но поездка оказалась под угрозой срыва из-за утечки данных в СМИ, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

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«Он хотел, чтобы поездка была публичной, когда он ступит на израильскую землю», – сказал дипломат, добавив, что Зеленский «очень разочарован».

По информации News 12, представитель украинского правительства ранее заявил, что утечка информации о возможном визите Зеленского в Израиль «наносит ущерб его безопасности» и вредит отношениям двух стран. Вопросы безопасности должны быть «превыше всего», подчеркнули в Киеве. Источник телеканала сообщил, что решение относительно даты визита украинского президента в Израиль пока не принято.

Зеленский хотел приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством еще в октябре, но израильская сторона дала ему понять, что «сейчас неподходящее время» для визита. Как писал портал Ynet, он собирался посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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