СМИ: визит Зеленского в Израиль оказался под вопросом из-за утечки данных

По информации News 12, представитель украинского правительства ранее заявил, что утечка информации о возможном визите Зеленского в Израиль «наносит ущерб его безопасности» и вредит отношениям двух стран. Вопросы безопасности должны быть «превыше всего», подчеркнули в Киеве. Источник телеканала сообщил, что решение относительно даты визита украинского президента в Израиль пока не принято.