СМИ: Израиль дал понять, что сейчас неподходящее время для визита Зеленского

Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. Ситуация в Газе стала предметом многочисленных дипломатических переговоров и визитов, в том числе поездки Блинкена 12 октября. Спустя четыре дня, 16 октября, госсекретарь США повторно прибыл в Израиль после посещения нескольких арабских стран.