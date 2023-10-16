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СМИ: Израиль дал понять, что сейчас неподходящее время для визита Зеленского

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль в знак солидарности, но израильская сторона дала ему понять, что «сейчас неподходящее время» для визита. Об этом пишет портал Ynet. 

Утверждается, что Зеленский собирался посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом власти Израиля не исключили возможность визита украинского лидера в будущем, отмечает портал.

Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. Ситуация в Газе стала предметом многочисленных дипломатических переговоров и визитов, в том числе поездки Блинкена 12 октября. Спустя четыре дня, 16 октября, госсекретарь США повторно прибыл в Израиль после посещения нескольких арабских стран.

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О планах Зеленского посетить Израиль 11 октября сообщил Axios со ссылкой на источники среди чиновников Украины и Израиля. По данным издания, Киев направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. На тот момент переговоры носили предварительный характер и дата визита не была согласована, отмечали собеседники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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