СМИ: Израиль дал понять, что сейчас неподходящее время для визита Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский хотел приехать в Израиль в знак солидарности, но израильская сторона дала ему понять, что «сейчас неподходящее время» для визита. Об этом пишет портал Ynet.
Утверждается, что Зеленский собирался посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом власти Израиля не исключили возможность визита украинского лидера в будущем, отмечает портал.
Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. Ситуация в Газе стала предметом многочисленных дипломатических переговоров и визитов, в том числе поездки Блинкена 12 октября. Спустя четыре дня, 16 октября, госсекретарь США повторно прибыл в Израиль после посещения нескольких арабских стран.
О планах Зеленского посетить Израиль 11 октября сообщил Axios со ссылкой на источники среди чиновников Украины и Израиля. По данным издания, Киев направил официальный запрос в офис премьер-министра Израиля с просьбой согласовать визит. На тот момент переговоры носили предварительный характер и дата визита не была согласована, отмечали собеседники.