Лидер Палестины на встрече с Блинкеном призвал к прекращению огня в секторе Газа

С начала обострения палестино-израильского конфликта Блинкен третий раз посещает Израиль, и в рамках последнего визита он впервые отправился на Западный берег, отмечает издание. Госсекретарь США, как сообщалось ранее, должен был встретиться в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудить с ним усилия по защите граждан США в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также гуманитарные аспекты военной операции ЦАХАЛ. Анонсировался также визит Блинкена в Иорданию, которая после усиления интенсивности боевых действий в Газе отозвала своего посла из Тель-Авива.