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Лидер Палестины на встрече с Блинкеном призвал к прекращению огня в секторе Газа

Ведомости

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Al Hadath.

«Аббас заявил Блинкену о необходимости немедленно прекратить огонь и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа», – приводит издание заявление пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейны. 

Блинкен с необъявленным визитом посетил Рамаллу на Западном берегу реки Иордан, где базируется Палестинская национальная администрация, пишет также The Times of Israel. Госсекретарь США встретился с Аббасом в условиях «строгого режима безопасности». 

Блинкен едет в Израиль обсуждать гуманитарные паузы и заложников в Газе

Затем он посетит отозвавшую посла из Тель-Авива Иорданию

С начала обострения палестино-израильского конфликта Блинкен третий раз посещает Израиль, и в рамках последнего визита он впервые отправился на Западный берег, отмечает издание. Госсекретарь США, как сообщалось ранее, должен был встретиться в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудить с ним усилия по защите граждан США в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также гуманитарные аспекты военной операции ЦАХАЛ. Анонсировался также визит Блинкена в Иорданию, которая после усиления интенсивности боевых действий в Газе отозвала своего посла из Тель-Авива. 

The New York Times писала, что Блинкен в ходе визита собирается обсудить организацию в Газе «гуманитарных пауз». Ранее о необходимости временных прекращений огня с гуманитарными целями заявлял и президент США Джо Байден.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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