Лидер Палестины на встрече с Блинкеном призвал к прекращению огня в секторе Газа
Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Al Hadath.
«Аббас заявил Блинкену о необходимости немедленно прекратить огонь и разрешить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа», – приводит издание заявление пресс-секретаря палестинского лидера Набиля Абу Рудейны.
Блинкен с необъявленным визитом посетил Рамаллу на Западном берегу реки Иордан, где базируется Палестинская национальная администрация, пишет также The Times of Israel. Госсекретарь США встретился с Аббасом в условиях «строгого режима безопасности».
С начала обострения палестино-израильского конфликта Блинкен третий раз посещает Израиль, и в рамках последнего визита он впервые отправился на Западный берег, отмечает издание. Госсекретарь США, как сообщалось ранее, должен был встретиться в Израиле с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и обсудить с ним усилия по защите граждан США в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также гуманитарные аспекты военной операции ЦАХАЛ. Анонсировался также визит Блинкена в Иорданию, которая после усиления интенсивности боевых действий в Газе отозвала своего посла из Тель-Авива.
The New York Times писала, что Блинкен в ходе визита собирается обсудить организацию в Газе «гуманитарных пауз». Ранее о необходимости временных прекращений огня с гуманитарными целями заявлял и президент США Джо Байден.