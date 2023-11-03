Блинкен едет в Израиль обсуждать гуманитарные паузы и заложников в Газе

Дополнительным предметом для обсуждения кроме гуманитарных пауз в Газе, по мнению Самарской, вероятно, может быть и послевоенное будущее сектора Газа, которое пока остается крайне неопределенным. Ранее Bloomberg сообщал, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможность создания в секторе временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств. The Wall Street Journal писала 2 ноября со ссылкой на источники, что Блинкен ведет об этом переговоры с арабскими странами, но публично госсекретарь говорил только, что допускает сценарий участия «некоторых стран и организаций», так как возвращение статус-кво с «Хамасом» в Газе невозможно.