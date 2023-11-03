Блинкен едет в Израиль обсуждать гуманитарные паузы и заложников в Газе

Блинкен едет в Израиль обсуждать гуманитарные паузы и заложников в ГазеЗатем он посетит отозвавшую посла из Тель-Авива Иорданию
Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 ноября отправился уже в третье с начала войны между «Хамасом» и Израилем турне, связанное с ближневосточным конфликтом. Первым по пути его следования значится Израиль и встреча с его премьер-министром Биньямином Нетаньяху. С ним госсекретарь планирует обсудить гуманитарные аспекты военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Она сопровождается интенсивными бомбардировками, в палестинском анклаве к моменту начала турне Блинкена уже погибло не менее 9227 гражданских лиц.
Затем госсекретарь США должен посетить и Иорданию. Амман традиционно сохраняет нормальные отношения с Израилем, но 1 ноября – лишь на третью неделю войны – после усиления интенсивности боевых действий в Газе отозвал своего посла из Тель-Авива.
«[Госсекретарь обсудит] работу по обеспечению немедленного освобождения заложников, усилению темпов и объемов гуманитарной помощи, поступающей в Газу для распределения среди палестинского гражданского населения, и предотвращение распространения конфликта», – отмечает дипведомство США. При этом, как пишет со ссылкой на источники в Белом доме The New York Times, Блинкен собирается обсудить организацию в Газе «гуманитарных пауз». Ранее о необходимости временных прекращений огня с гуманитарными целями заявлял и президент США Джо Байден.
«Я думаю, нам нужна пауза. Пауза означает получение времени для освобождения заключенных», – сказал Байден, выступая 2 ноября на предвыборном мероприятии в Миннесоте. Блинкен перед вылетом заявил, что «Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для защиты гражданского населения».
В госдепартаменте отметили, что в Тель-Авиве госсекретарь также «подтвердит поддержку права Израиля на самооборону от терроризма», но «в соответствии с международным гуманитарным правом». Блинкен обсудит с Нетаньяху усилия по защите граждан США в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, где находятся уведенные 7-8 октября «Хамасом» заложники, включая иностранных граждан.
«Хамас» 3 ноября заявил о «готовности к компромиссу» по удерживаемым им людям (всего около 249 человек), «как гражданским, так и военным». Но при условии освобождения содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев (около 5000, согласно июльскому докладу ООН). США занимаются вопросом заложников при посредничестве Катара.
Делегация «Хамаса» уже ездила обсуждать эту проблему в Москву на уровне МИДа 26 октября (среди заложников есть и россияне с двойным гражданством). Это вызвало протест Израиля, обвинение в «поддержке терроризма» и призыв «изгнать» представителей «Хамаса» из Москвы.
С политической точки зрения как минимум организацию гуманитарных пауз Израилем после просьб США исключать нельзя, особенно в контексте освобождения заложников, хотя до этого Тель-Авив неоднократно заявлял о неприемлемости прекращений огня, говорит младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Она замечает, что Израилю все равно необходимо продемонстрировать способность жестко реагировать на угрозы как с внутриполитической, так и с региональной точки зрения.
«Поэтому вероятность того, что позиция США остановит операцию совсем, низка. В то же время ее формат, скорее всего, может обсуждаться – как и гуманитарная составляющая», – говорит Самарская.
Дополнительным предметом для обсуждения кроме гуманитарных пауз в Газе, по мнению Самарской, вероятно, может быть и послевоенное будущее сектора Газа, которое пока остается крайне неопределенным. Ранее Bloomberg сообщал, что Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможность создания в секторе временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств. The Wall Street Journal писала 2 ноября со ссылкой на источники, что Блинкен ведет об этом переговоры с арабскими странами, но публично госсекретарь говорил только, что допускает сценарий участия «некоторых стран и организаций», так как возвращение статус-кво с «Хамасом» в Газе невозможно.
При этом, как сообщала 2 ноября Al Arabiya со ссылкой на источники, как минимум Египет отверг предложение о международном и израильском управлении сектором Газа в будущем (официально это не подтверждалось). Прибыв в Тель-Авив, Блинкен заверил, что израильтяне не собираются оккупировать сектор Газа и брать ответственность за ситуацию в нем после окончания конфликта.
«Пока совершенно непонятно, кто будет заниматься послевоенным устройством, управлением и восстановлением Газы. Израилю это не нужно, соседним арабским странам – в таком формате, видимо, тоже, ПНА (Палестинская национальная администрация, контролирующая Западный берег реки Иордан. – "Ведомости") без помощи Израиля может не справиться, а ООН там сложно сейчас в качестве реальной управляющей силы представить», – говорит Самарская.
В Иордании Блинкен собирается подчеркнуть приверженность США «защите жизни гражданского населения, содействию увеличению и устойчивой доставке жизненно важной гуманитарной помощи гражданским лицам в секторе Газа». Также госсекретарь отметит, что палестинцы не должны быть «насильственно перемещены за пределы Газы».
Но 31 октября администрация Нетаньяху подтвердила, что израильская разведка подготовила план выселения всего населения сектора Газа в Египет, страны Ближнего Востока и даже Канаду, исключающий возможность их возвращения. В канцелярии премьера заявили об отсутствии предметных обсуждений таких опций, а Египет вновь заявил о неприятии «решения региональных проблем за его счет».
И Израиль, и Иордания с 1960-х гг. являются близкими партнерами США на Ближнем Востоке. Представитель Блинкена Мэтью Миллер на брифинге по поводу начала турне заявил, что госсекретарь хочет «начать разговор с Израилем и Иорданией о завершении конфликта в Газе», таким образом, возобновить контакты Тель-Авива и Аммана.
Кроме этого, в Аммане Блинкен обсудит и непосредственно конфликт и возможность его урегулирования – «срочные механизмы прекращения насилия, успокоения риторики, снижения региональной напряженности». «[Госсекретарь] подтвердит приверженность США работе с партнерами над созданием условий, необходимых для прочного и устойчивого мира на Ближнем Востоке, включая создание палестинского государства», – говорится в сообщении госдепартамента. О необходимости создания палестинского государства в соответствии с резолюциями ООН неоднократно заявлял с начала конфликта президент России Владимир Путин и другие высшие российские чиновники.
США не хотят полностью портить отношения с арабами, вынуждены и должны продемонстрировать им попытки минимизировать страдания гражданских лиц в Газе, чтобы не быть в их глазах соучастниками эксцессов за авторством ЦАХАЛ, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Вполне возможно, что, несмотря на официальные заявления, Израилю также может понадобиться передышка с чисто военными целями перегруппировки, а «гуманитарная пауза» выразится в бомбежках конкретных районов, а не всей территории анклава, полагает Семенов.
«Например, в районе условного КПП “Рафах” на границе с Египтом, единственном пути эвакуации гражданских и доставки гумпомощи, бомбить не будут, а в остальных – продолжат. Так может выглядеть “гуманитарная пауза”, – считает эксперт.