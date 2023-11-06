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СМИ: Трамп опережает Байдена в пяти колеблющихся штатах по уровню поддержки

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп по уровню поддержки избирателей опережает действующего главу государства в пяти из шести колеблющихся штатов, свидетельствуют результаты опроса газеты New York Times (NYT) и Сиенского колледжа.

Президент США Джо Байден уступает Трампу в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, перевес избирателей в пользу экс-главы государства составляет от 3 до 10 п.п. Байден лидирует только в Висконсине с разницей в 2 п.п.

Опрос показал, что и Байден, и Трамп «глубоко и одинаково» непопулярны у избирателей. Подавляющее число участников опроса заявили, что нация идет по неправильному пути, и свое недовольство они вымещают на действующем президенте, отмечает NYT.

Три штата могут запретить Трампу участвовать в выборах президента

Его противники начали подавать иски с требованием отстранения «мятежника»

У Байдена еще есть год, чтобы «переломить ситуацию», пишет газета. Однако если бы эти результаты опроса были представлены в ноябре 2024 г., то Трамп смог бы набрать достаточное количество голосов для «захвата» Белого дома. Действующего президента также винят в том, что его политика нанесла им «личный вред», это почувствовали избиратели с разными доходами. Кроме того, препятствием для Байдена является его возраст – скоро ему исполнится 81 год. 71% респондентов заявили, что он «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом.

Трамп ранее заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью на выборах президента. Осенью в трех американских штатах – Колорадо, Мичигане и Миннесоте – начались судебные процедуры по возможному отстранению экс-президента Трампа от очередных президентских выборов 2024 г. Речь идет о требовании запретить вносить имя Трампа в избирательные бюллетени.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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