СМИ: Трамп опережает Байдена в пяти колеблющихся штатах по уровню поддержки
Бывший президент США Дональд Трамп по уровню поддержки избирателей опережает действующего главу государства в пяти из шести колеблющихся штатов, свидетельствуют результаты опроса газеты New York Times (NYT) и Сиенского колледжа.
Президент США Джо Байден уступает Трампу в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании, перевес избирателей в пользу экс-главы государства составляет от 3 до 10 п.п. Байден лидирует только в Висконсине с разницей в 2 п.п.
Опрос показал, что и Байден, и Трамп «глубоко и одинаково» непопулярны у избирателей. Подавляющее число участников опроса заявили, что нация идет по неправильному пути, и свое недовольство они вымещают на действующем президенте, отмечает NYT.
У Байдена еще есть год, чтобы «переломить ситуацию», пишет газета. Однако если бы эти результаты опроса были представлены в ноябре 2024 г., то Трамп смог бы набрать достаточное количество голосов для «захвата» Белого дома. Действующего президента также винят в том, что его политика нанесла им «личный вред», это почувствовали избиратели с разными доходами. Кроме того, препятствием для Байдена является его возраст – скоро ему исполнится 81 год. 71% респондентов заявили, что он «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом.
Трамп ранее заявил, что не будет баллотироваться на третий срок, если победит следующей осенью на выборах президента. Осенью в трех американских штатах – Колорадо, Мичигане и Миннесоте – начались судебные процедуры по возможному отстранению экс-президента Трампа от очередных президентских выборов 2024 г. Речь идет о требовании запретить вносить имя Трампа в избирательные бюллетени.