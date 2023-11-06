СМИ: Трамп опережает Байдена в пяти колеблющихся штатах по уровню поддержки

У Байдена еще есть год, чтобы «переломить ситуацию», пишет газета. Однако если бы эти результаты опроса были представлены в ноябре 2024 г., то Трамп смог бы набрать достаточное количество голосов для «захвата» Белого дома. Действующего президента также винят в том, что его политика нанесла им «личный вред», это почувствовали избиратели с разными доходами. Кроме того, препятствием для Байдена является его возраст – скоро ему исполнится 81 год. 71% респондентов заявили, что он «слишком стар», чтобы быть эффективным президентом.