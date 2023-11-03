Три штата могут запретить Трампу участвовать в выборах президента

В истории США уже был случай, когда кандидат на госдолжность, не внесенный в бюллетень, все же не только смог участвовать в выборах, но и победить. В августе 2010 г. сенатор от Аляски Лиза Мурковски не смогла выиграть партийные праймериз и ее место в качестве кандидата от республиканцев занял юрист Джо Миллер. Но на самих выборах в сенат Мурковски выступила как кандидат write-in (то есть избиратели самостоятельно вписывали ее имя в бюллетени). Ей удалось набрать почти 102 234 голоса – почти на 12 000 голосов больше, чем у ближайшего конкурента.