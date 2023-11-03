Три штата могут запретить Трампу участвовать в выборах президента

Три штата могут запретить Трампу участвовать в выборах президентаЕго противники начали подавать иски с требованием отстранения «мятежника»
За неделю с 30 октября по 3 ноября в трех американских штатах – Колорадо Мичигане и Миннесоте – начались судебные процедуры по возможному отстранению экс-президента Дональда Трампа от очередных президентских выборов 2024 г. Речь идет о требовании запретить вносить имя Трампа в избирательные бюллетени. В Мичигане о намерении рассмотреть дело заявили 31 октября. В тот же день адвокаты экс-президента находились в Колорадо на суде по аналогичному вопросу. 2 ноября требования запретить Трампу участие в выборах стали рассматриваться Верховным судом Миннесоты.
«Если врушка Байден и демократы смогут выйти сухими из воды после того, как уберут мое имя из бюллетеней, в Америке никогда больше не будет свободных выборов. Мы станем диктатурой, где президента будут выбирать за вас. У вас никогда не будет голоса», – отреагировал избирательный штаб Трампа в соответствующем заявлении от его имени.
По данным портала Lawfare (принадлежит The Brookings Institution), всего с требованием не допустить Трампа до выборов обратились в суд в 27 штатах, при этом в восьми подобные дела уже отклонены (таким образом, на рассмотрении остаются 19).
Основным аргументом истцов является то, что законодательство якобы запрещает Трампу избираться на любую официальную должность. Противники бывшего президента ссылаются на 3-ю часть 14-й поправки в Конституцию. Она запрещает становиться членом палаты представителей, сената конгресса США и занимать любые другие государственные должности тому, кто ранее приносил присягу защищать конституцию, но участвовал в бунте или восстании.
Почему Трампа считают бунтовщиком
В начале августа 2023 г. Трампу было выдвинуто третье на тот момент уголовное обвинение – в «сговоре с целью обмана США», «мятеже» и «восстании». «Под "мятежом" и "восстанием" имеется в виду попытка штурма Капитолия сторонниками экс-президента 6 января 2021 г., в результате которой погибли пять человек. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 г., на которых он уступил Джо Байдену, и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования, что также вменяется в виду экс-президенту. Но позднее Трамп осудил штурм Капитолия.
В истории США уже был случай, когда кандидат на госдолжность, не внесенный в бюллетень, все же не только смог участвовать в выборах, но и победить. В августе 2010 г. сенатор от Аляски Лиза Мурковски не смогла выиграть партийные праймериз и ее место в качестве кандидата от республиканцев занял юрист Джо Миллер. Но на самих выборах в сенат Мурковски выступила как кандидат write-in (то есть избиратели самостоятельно вписывали ее имя в бюллетени). Ей удалось набрать почти 102 234 голоса – почти на 12 000 голосов больше, чем у ближайшего конкурента.
Но, как утверждает американский юрист Игорь Слабых, подобная практика вряд ли может сильно помочь Трампу. «От штата к штату законодательство различается: есть около 10 штатов, где write-in кандидаты вообще запрещены, где-то это разрешено только для замены выбывшего из гонки участника, где-то местные законы не позволяют вписать кандидата на должность президента», – объяснил эксперт.
Но в целом, как отметил Слабых, ч. 3 14-й поправки сформулирована так, что даже вписанный кандидат не может занять должность, хотя в судебном порядке это не проверялось.
Проблема для Трампа заключается еще и в том, что часть дел рассматривается в так называемых колеблющихся штатах (американский политологический термин, обозначающий штат, где с равной вероятностью может победить как демократ, так республиканец). Часто именно в таких штатах и решается исход президентской гонки. Их количество может меняться от выборов к выборам. Например, в 2020 г. колеблющихся штатов было 13 (Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Гемпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас, Висконсин). Из них в восьми выиграл действующий президент Джо Байден. В 2016 г. такими были 12 штатов (те же, за исключением Джорджии). Трамп победил в восьми из них.
К 3 ноября вопрос дисквалификации Трампа рассматривается в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, Аризоне и Неваде. Согласно опросам Morning Consult, составленным в начале октября, показатели Байдена и Трампа в Мичигане практически равны, в Висконсине – 46% против 44% в пользу Трампа, в Аризоне – 47% против 43% в пользу Трампа, в Неваде – 46% против 43% в пользу Байдена. По данным Emerson College Polling, в Миннесоте – 40% против 38% в пользу Байдена.
Дело рассматривается и в Техасе – самом большом штате из тех, в которых регулярно побеждают кандидаты-республиканцы. Это пока не колеблющийся штат, но Техас дает 40 (до 2021 г. было 38) голосов выборщиков из необходимых для победы 270. По данным опроса YouGov, проведенного 5-17 октября, в штате у Трампа 45%, у Байдена — 37%.
Демократы пытаются не только дисквалифицировать Трампа, но и «распылить» его ресурсы на судебные тяжбы и другие расходы, связанные с судебными делами, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он отметил, что дисквалификация в колеблющихся штатах может лишить Трампа любых шансов на переизбрание.
Не сможет спасти Трампа и республиканское большинство в палате представителей. Как отметил Слабых, конгресс может помочь только одним путем: отменить норму в Конституции. Но для этого нет ни голосов, ни времени, считает юрист.
По мнению Слабых, на сегодняшний день какая-то предрасположенность суда в любую из сторон не просматривается. «Судьи знают, что у дела есть очень много шансов дойти до Верховного суда, поэтому будут стараться сделать все максимально правильно», – резюмировал юрист.
Среди американских правоведов и экспертов нет общего мнения по поводу применения 14-й поправки. Как отмечает старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов, противники расширительного толкования Конституции утверждают, что с точки зрения юридической техники под должностным лицом США понимается то, которое было назначено на должность, в то время как президент является выборным лицом. Они также ставят под вопрос возможность квалификации событий 6 января 2021 г. как мятежа или восстания против США, продолжает Именнов. Обвинения в отношении Трампа не содержат таких формулировок, как «мятеж» и «восстание», и утверждается, что их трудно сопоставить с событиями гражданской войны в США в XIX в., в контексте которой и была принята 14-я поправка, говорит юрист.
«Очевидно, что этот вопрос может стать очередным поводом для конституционного кризиса, который вряд ли будет решен на уровне судов штатов. Как правило, точка в таких вопросах ставится Верховным судом США», – отметил Именнов.
В Верховном суде заседают девять cудей, из которых шесть относятся к консервативной стороне политического спектра и назначены в период правления президентов-республиканцев: один – Джорджем Бушем-старшим (1989-1993 гг.), двое – Джорджем Бушем-младшим (2001-2009 гг.), трое – Трампом (2017-2021 гг.). Консервативное большинство в суде может вполне отклонить обвинения в отношении Трампа, если не будет предоставлена весомая доказательная база, объясняющая его роль в событиях 6 января 2021 г., полагает Кортунов. Он добавил, что на решение суда может повлиять и опасение создать серьезный прецедент, который может усугубить внутриполитическую борьбу в США.