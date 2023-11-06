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Политика

Советник Зеленского назвал ложью сообщения о попадании западного оружия в Газу

Ведомости

Сообщения о том, что предназначенное для Украины западное оружие оказалось за пределами страны и используется в секторе Газа, является ложью, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico.

Ермак «категорически отрицал» распространившуюся в социальных сетях информацию о появлении украинского оружия на Ближнем Востоке.

«Украина полностью контролирует ситуацию», – сказал он, назвав информацию фейком.

В середине октября президент России Владимир Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие палестинской группировке «Хамас», которая атаковала Израиль. При этом глава государства выразил уверенность в продолжающейся утечке вооружений из Украины. Он связал это с высоким уровнем коррупции в стране.

У России есть данные о продаже вооружений на Ближний Восток, но вряд ли это делается на уровне руководства Украины, добавил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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