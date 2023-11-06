Советник Зеленского назвал ложью сообщения о попадании западного оружия в Газу

В середине октября президент России Владимир Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие палестинской группировке «Хамас», которая атаковала Израиль. При этом глава государства выразил уверенность в продолжающейся утечке вооружений из Украины. Он связал это с высоким уровнем коррупции в стране.