Советник Зеленского назвал ложью сообщения о попадании западного оружия в Газу
Сообщения о том, что предназначенное для Украины западное оружие оказалось за пределами страны и используется в секторе Газа, является ложью, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Politico.
Ермак «категорически отрицал» распространившуюся в социальных сетях информацию о появлении украинского оружия на Ближнем Востоке.
«Украина полностью контролирует ситуацию», – сказал он, назвав информацию фейком.
В середине октября президент России Владимир Путин усомнился в том, что Украина поставляла оружие палестинской группировке «Хамас», которая атаковала Израиль. При этом глава государства выразил уверенность в продолжающейся утечке вооружений из Украины. Он связал это с высоким уровнем коррупции в стране.
У России есть данные о продаже вооружений на Ближний Восток, но вряд ли это делается на уровне руководства Украины, добавил президент.