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Путин усомнился в причастности Киева к поставкам оружия «Хамасу»

Ведомости

Президент России Владимир Путин сомневается в том, что Украина поставляла оружие «Хамасу», но уверен в продолжающейся утечке вооружений из этой страны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек.

«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины. Но я не сомневаюсь, что происходит утечка с Украины. Уровень коррупции на Украине известен, он очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине – много желающих продать», – рассказал он.

У России есть данные о продаже вооружений на Ближний Восток, но вряд ли это делается на уровне руководства Украины, добавил президент.

Ранее 13 октября Путин заявил о необходимости создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам Путина, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров». Глава государства также предупредил о последствиях наземной операции в Газе, которую, как сообщалось ранее, готовит Израиль. «Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы – там же почти 2 млн человек живет», – сказал он.

Ранее по теме: Путин: Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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