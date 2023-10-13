Путин усомнился в причастности Киева к поставкам оружия «Хамасу»
Президент России Владимир Путин сомневается в том, что Украина поставляла оружие «Хамасу», но уверен в продолжающейся утечке вооружений из этой страны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам официального визита в Бишкек.
«Я сомневаюсь, что были поставки оружия с Украины. Но я не сомневаюсь, что происходит утечка с Украины. Уровень коррупции на Украине известен, он очень высокий. Черный рынок складывается таким образом, что много желающих купить, а на Украине – много желающих продать», – рассказал он.
У России есть данные о продаже вооружений на Ближний Восток, но вряд ли это делается на уровне руководства Украины, добавил президент.
Ранее 13 октября Путин заявил о необходимости создать независимое государство Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. По словам Путина, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров». Глава государства также предупредил о последствиях наземной операции в Газе, которую, как сообщалось ранее, готовит Израиль. «Самое-то главное, что потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы – там же почти 2 млн человек живет», – сказал он.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, захватили заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». В Израиле объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек. Число погибших с израильской стороны достигло 1300 человек, с палестинской – более 1500.