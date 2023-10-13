Путин: Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной

«Россия – может, в силу того, что у нас и с Израилем сложились добрые отношения за последние, скажем, лет 15. Ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать. Если кому-то нужно будет наше посредничество. Это всегда делается только на основе договоренностей сторон», – объяснил Путин.