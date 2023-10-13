Путин: Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной
Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной в силу давних отношений с обеими странами, Москву никто не заподозрит в «подыгрывании» одной и сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Киргизии.
«Россия – может, в силу того, что у нас и с Израилем сложились добрые отношения за последние, скажем, лет 15. Ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать. Если кому-то нужно будет наше посредничество. Это всегда делается только на основе договоренностей сторон», – объяснил Путин.
По словам главы государства, Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, которой не было никогда в истории, причем не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости.
«Что там говорить, нужно вещи называть своими именами – Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ожесточение с обеих сторон, я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – подчеркнул Путин.
Путин также назвал неприемлемым возможное прекращение поставок в Газу еды и электроэнергии (накануне американский журналист Сеймур Херш сравнил такие действия с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны).
«Два с лишним млн человек там живет, и далеко не все "Хамас" поддерживают, кстати. А страдать должны все подряд? Включая женщин и детей? Ну конечно, с этим вряд ли кто согласится», – добавил президент.
7 октября группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 2800 человек. С израильской стороны погибли 1300 человек, с палестинской – более 1500.