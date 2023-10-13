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Путин: Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной

Ведомости

Россия может помочь в посредничестве между Израилем и Палестиной в силу давних отношений с обеими странами, Москву никто не заподозрит в «подыгрывании» одной и сторон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Киргизии.

«Россия – может, в силу того, что у нас и с Израилем сложились добрые отношения за последние, скажем, лет 15. Ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать. Если кому-то нужно будет наше посредничество. Это всегда делается только на основе договоренностей сторон», – объяснил Путин.

По словам главы государства, Израиль столкнулся с беспрецедентной атакой, которой не было никогда в истории, причем не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости.

«Что там говорить, нужно вещи называть своими именами – Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. Конечно, мы понимаем логику событий. Но несмотря на все ожесточение с обеих сторон, я полагаю, что, конечно, нужно думать о гражданском населении», – подчеркнул Путин.

Путин также назвал неприемлемым возможное прекращение поставок в Газу еды и электроэнергии (накануне американский журналист Сеймур Херш сравнил такие действия с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны).

«Два с лишним млн человек там живет, и далеко не все "Хамас" поддерживают, кстати. А страдать должны все подряд? Включая женщин и детей? Ну конечно, с этим вряд ли кто согласится», – добавил президент.

7 октября группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 

Число погибших в ходе палестино-израильского конфликта уже превысило 2800 человек. С израильской стороны погибли 1300 человек, с палестинской – более 1500. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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