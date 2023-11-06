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Лавров: Запад привык решать собственные проблемы за счет других

Ведомости

Запад привык решать собственные проблемы за счет других и эксплуатировать чужие ресурсы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

Лавров рассказал о развитии многополярного мира, в частности о расширении БРИКС и работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Понятно, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами пытается повернуть данные объективные тенденции вспять. Запад привык решать собственные проблемы за счет других, эксплуатировать чужие ресурсы. Как сказал Путин: “извлекать ренту гегемона”», – отметил министр.

По его словам, западные страны «по-прежнему, вопреки всем объективным процессам, лелеют надежду на то, чтобы править миром» и «указывать другим странам, с кем и как развивать связи». Методами вмешательства Запада Лавров назвал попытки сеять хаос, ссорить страны и народы, обострять межнациональные и межрелигиозные противоречия.

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«Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны», – указал министр. Он привел в пример и ситуацию на Украине, добавив, что «примеров много, но результат один и тот же – утрата или ослабление государственности».

Президент России Владимир Путин 30 сентября прошлого года, в день присоединения новых регионов к России, заявил, что Запад «готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата».

Тогда же президент отметил, что в интересах западных стран – «извлекать ренту гегемона», сохранение которой является «абсолютно корыстным мотивом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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