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Лавров: США просят возобновить контакты по стратегической стабильности

Ведомости

Вашингтон поднимает тему по возобновлению переговоров по стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».

«Они [США] нам передали бумагу, где стали излагать свои призывы, известные нам достаточно давно, о необходимости возобновить контакты по стратегической стабильности, [поскольку] мы несем ответственность, как ядерные державы», – сказал министр.

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Россия к таким контактам была готова, результатом стал Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который «мы вынуждены были подвесить». «В том плане, что мы не будем выполнять те процедуры, которые в этом договоре предусмотрены. Хотя и будем сохранять количественные пределы, установленные в нем», – уточнил Лавров. Такие процедуры, по его словам, заключаются в периодических встречах двухсторонней контрольной комиссии и в инспекциях ядерных объектов друг друга.

Лавров задается вопросом, как можно допускать представителей США на российские ядерные объекты, когда те поставляют Украине вооружения дальнего радиуса действия, которое «уже было использовано в попытках атак на базы стратегических ядерных бомбардировщиков».

«Скорее всего, для того, чтобы эти атаки подготовить, американцы не только предоставили вооружение, но и помогали с информацией для того, чтобы соответствующие цели пытаться поразить», – добавил он.

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Лавров отметил, что это «единственная сущностная тема», по которой были обращения со стороны США. Евросоюз, по словам министра, никаких «подобных заходов не делал», и, более того, в Брюсселе принят «специальный циркуляр», который запрещает дипломатам ЕС в РФ иметь контакты с российскими коллегами.

В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в своем послании объявил, что Москва решила приостановить действие ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях боевых действий на Украине инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.

ДСНВ был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.

2 ноября президент России подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия или нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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