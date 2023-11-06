Лавров: США просят возобновить контакты по стратегической стабильности
Вашингтон поднимает тему по возобновлению переговоров по стратегической стабильности, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки «Россия».
«Они [США] нам передали бумагу, где стали излагать свои призывы, известные нам достаточно давно, о необходимости возобновить контакты по стратегической стабильности, [поскольку] мы несем ответственность, как ядерные державы», – сказал министр.
Россия к таким контактам была готова, результатом стал Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который «мы вынуждены были подвесить». «В том плане, что мы не будем выполнять те процедуры, которые в этом договоре предусмотрены. Хотя и будем сохранять количественные пределы, установленные в нем», – уточнил Лавров. Такие процедуры, по его словам, заключаются в периодических встречах двухсторонней контрольной комиссии и в инспекциях ядерных объектов друг друга.
Лавров задается вопросом, как можно допускать представителей США на российские ядерные объекты, когда те поставляют Украине вооружения дальнего радиуса действия, которое «уже было использовано в попытках атак на базы стратегических ядерных бомбардировщиков».
«Скорее всего, для того, чтобы эти атаки подготовить, американцы не только предоставили вооружение, но и помогали с информацией для того, чтобы соответствующие цели пытаться поразить», – добавил он.
Лавров отметил, что это «единственная сущностная тема», по которой были обращения со стороны США. Евросоюз, по словам министра, никаких «подобных заходов не делал», и, более того, в Брюсселе принят «специальный циркуляр», который запрещает дипломатам ЕС в РФ иметь контакты с российскими коллегами.
В феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в своем послании объявил, что Москва решила приостановить действие ДСНВ. Он мотивировал это решение тем, что в условиях боевых действий на Украине инспекции США российских предприятий и других объектов могут быть использованы во вред интересам России.
ДСНВ был подписан в 2010 г. президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей. Договором предусматривались детальные инспекции в местах производства и развертывания носителей стратегических ядерных вооружений и обмен данными телеметрии при испытаниях новых типов ракет.
2 ноября президент России подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия или нет.