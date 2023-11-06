Лавров: США просят возобновить контакты по стратегической стабильности

Россия к таким контактам была готова, результатом стал Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который «мы вынуждены были подвесить». «В том плане, что мы не будем выполнять те процедуры, которые в этом договоре предусмотрены. Хотя и будем сохранять количественные пределы, установленные в нем», – уточнил Лавров. Такие процедуры, по его словам, заключаются в периодических встречах двухсторонней контрольной комиссии и в инспекциях ядерных объектов друг друга.