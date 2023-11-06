Действующий мэр Кишинева объявил о победе на выборах

Выборы в местные органы власти в Молдавии прошли 5 ноября. Явка по республике составила около 41% (для признания голосования достаточно явка в 25%), в Кишиневе – более 40%. В муниципальный совет Кишинева проходят: MAN – 34,67% голосов, «Действие и солидарность» – 31,66%, Партия социалистов – 10,39%. Об этом сообщает издание Newsmaker.