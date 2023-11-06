Действующий мэр Кишинева объявил о победе на выборах
Мэр Кишинева Ион Чебан победил на выборах главы города, сообщил Чебан в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
«MAN [партия "Движение национальной альтернативы"] победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей. Были манипуляции, мошенничество и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии», – написал он.
«Движение национальной альтернативы» (MAN), которой руководит Чебан, получает наибольшее количество мест в муниципальном совете. По данным Центризбиркома, после обработки 99,67% протоколов, Чебан набирает 50,58% голосов, на втором месте – представитель правящей партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп с 28,27% голосов, пишут «РИА Новости».
Выборы в местные органы власти в Молдавии прошли 5 ноября. Явка по республике составила около 41% (для признания голосования достаточно явка в 25%), в Кишиневе – более 40%. В муниципальный совет Кишинева проходят: MAN – 34,67% голосов, «Действие и солидарность» – 31,66%, Партия социалистов – 10,39%. Об этом сообщает издание Newsmaker.
Партия социалистов (ПСРМ), которую возглавляет бывший президент Молдавии Игорь Додон, показала лучший результат среди всех других политформирований страны, включая правящую «Действие и солидарность», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. По заявлению ПСРМ, ее кандидаты одержали победу с первого тура на выборах мэра в шести городах страны: Новых Аненах, Бричанах, Сороках, Окнице, Дондюшанах и Криулянах.