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Действующий мэр Кишинева объявил о победе на выборах

Ведомости

Мэр Кишинева Ион Чебан победил на выборах главы города, сообщил Чебан в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

«MAN [партия "Движение национальной альтернативы"] победил в Кишиневе. От себя лично и от имени всей команды искренне благодарю всех жителей. Были манипуляции, мошенничество и многочисленные попытки фальсифицировать выборы в пользу правящей партии», – написал он.

«Движение национальной альтернативы» (MAN), которой руководит Чебан, получает наибольшее количество мест в муниципальном совете. По данным Центризбиркома, после обработки 99,67% протоколов, Чебан набирает 50,58% голосов, на втором месте – представитель правящей партии «Действие и солидарность» Лилиан Карп с 28,27% голосов, пишут «РИА Новости».

Выборы в местные органы власти в Молдавии прошли 5 ноября. Явка по республике составила около 41% (для признания голосования достаточно явка в 25%), в Кишиневе – более 40%. В муниципальный совет Кишинева проходят: MAN – 34,67% голосов, «Действие и солидарность» – 31,66%, Партия социалистов – 10,39%. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Партия социалистов (ПСРМ), которую возглавляет бывший президент Молдавии Игорь Додон, показала лучший результат среди всех других политформирований страны, включая правящую «Действие и солидарность», сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии. По заявлению ПСРМ, ее кандидаты одержали победу с первого тура на выборах мэра в шести городах страны: Новых Аненах, Бричанах, Сороках, Окнице, Дондюшанах и Криулянах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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