Глава Керчи предупредил жителей об уничтожении взрывоопасного предмета

4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, после чего стало известно об ударе украинскими военными по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.