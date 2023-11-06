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Политика

Глава Керчи предупредил жителей об уничтожении взрывоопасного предмета

Ведомости

Сотрудники полиции и Росгвардии проведут уничтожение взрывоопасного предмета в Керчи, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.

Работы пройдут в районе улиц Орджоникидзе и Толстого, уточнил он. Брусаков призвал жителей Керчи соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, после чего стало известно об ударе украинскими военными по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.

Как уточняло Минобороны, ВСУ ударили по предприятию 15 крылатыми ракетами, 13 из них сбили российские системы ПВО. В результате атаки повреждение получил находившийся на заводе корабль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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