Глава Керчи предупредил жителей об уничтожении взрывоопасного предмета
Сотрудники полиции и Росгвардии проведут уничтожение взрывоопасного предмета в Керчи, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Святослав Брусаков.
Работы пройдут в районе улиц Орджоникидзе и Толстого, уточнил он. Брусаков призвал жителей Керчи соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, после чего стало известно об ударе украинскими военными по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков.
Как уточняло Минобороны, ВСУ ударили по предприятию 15 крылатыми ракетами, 13 из них сбили российские системы ПВО. В результате атаки повреждение получил находившийся на заводе корабль.