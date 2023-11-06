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Воронежский губернатор сообщил об обнаружении двух беспилотников

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России обнаружили на территории Воронежской области два беспилотника, они обезврежены, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным властей, пострадавших и разрушений на земле нет.  Гусев поблагодарил российских бойцов, которые «круглые сутки, без выходных» охраняют воздушное пространство региона.   

Губернатор напомнил также, что в случае обнаружения в небе или на земле дрона приближаться к объекту, фотографировать его и «спешить выкладывать в соцсети» не нужно. Гусев призвал сообщать о БПЛА по номеру «112» или по номерам оперативных служб.

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В сентябре Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Воронежской областью. Гусев тогда уточнил, что дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ. В результате инцидента никто не пострадал. Днем 30 августа системы РЭБ также подавили беспилотник на территории региона, а 13 июля три дрона были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа.

С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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