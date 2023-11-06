Воронежский губернатор сообщил об обнаружении двух беспилотников
Вооруженные силы (ВС) России обнаружили на территории Воронежской области два беспилотника, они обезврежены, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По данным властей, пострадавших и разрушений на земле нет. Гусев поблагодарил российских бойцов, которые «круглые сутки, без выходных» охраняют воздушное пространство региона.
Губернатор напомнил также, что в случае обнаружения в небе или на земле дрона приближаться к объекту, фотографировать его и «спешить выкладывать в соцсети» не нужно. Гусев призвал сообщать о БПЛА по номеру «112» или по номерам оперативных служб.
В сентябре Минобороны сообщило о перехвате беспилотника над Воронежской областью. Гусев тогда уточнил, что дрон был выявлен и подавлен силами РЭБ. В результате инцидента никто не пострадал. Днем 30 августа системы РЭБ также подавили беспилотник на территории региона, а 13 июля три дрона были уничтожены в нескольких километрах от Воронежа.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Воронежской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Брянской, Белгородской и Ростовской областях.