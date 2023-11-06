Воронежский губернатор сообщил об обнаружении двух беспилотников

Губернатор напомнил также, что в случае обнаружения в небе или на земле дрона приближаться к объекту, фотографировать его и «спешить выкладывать в соцсети» не нужно. Гусев призвал сообщать о БПЛА по номеру «112» или по номерам оперативных служб.