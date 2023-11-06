СМИ: армия Израиля задержала более 2100 палестинцев с начала конфликта
Израильская армия задержала порядка 2150 палестинцев с начала обострения конфликта между Израилем и «Хамасом». Об этом сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на палестинскую комиссию по делам заключенных.
Около 70 палестинцев были задержаны в ходе рейдов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, сообщили в комиссии.
В конце октября один из лидеров «Хамаса» Яхья Синвар заявил, что палестинская сторона готова заключить соглашение об обмене всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, на всех заложников из Израиля.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.