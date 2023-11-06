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Политика

СМИ: армия Израиля задержала более 2100 палестинцев с начала конфликта

Ведомости

Израильская армия задержала порядка 2150 палестинцев с начала обострения конфликта между Израилем и «Хамасом». Об этом сообщило палестинское агентство WAFA со ссылкой на палестинскую комиссию по делам заключенных.

Около 70 палестинцев были задержаны в ходе рейдов на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, сообщили в комиссии.

В конце октября один из лидеров «Хамаса» Яхья Синвар заявил, что палестинская сторона готова заключить соглашение об обмене всех палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, на всех заложников из Израиля.

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Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.

27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции, призвав жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса». Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 ноября заявил о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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