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Политика

ЕС дополнительно направит на поддержку жителей Газы 25 млн евро

Ведомости

Евросоюз выделит жителям сектора Газа дополнительную гуманитарную помощь в размере 25 млн евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз увеличит на 25 млн евро гуманитарную помощь. Таким образом, Евросоюз потратит в общей сложности 100 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы», – сказала она в ходе своего выступления на конференции послов ЕС (цитата по ТАСС).

Израиль имеет право на самозащиту, но еврейское государство должно действовать в рамках международного гуманитарного права, добавила фон дер Ляйен. По ее словам, блокада Газы не избавляет эту территорию от террористов, но разрушает экономику и благополучие населения.

Боррель назвал трагедию на Ближнем Востоке моральным провалом

Спустя несколько дней после того, как 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля, а израильские военные в ответ начали обстрелы сектора Газа, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не прекратит направлять финансовую помощь Палестине.

Затем фон дер Ляйен после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявила, что ЕК на 50 млн евро немедленно увеличит текущий пакет помощи, предусмотренный для жителей Газы. Общая сумма поддержки таким образом составит более 75 млн евро, говорила она.

Газета Politico писала, что из-за поездки главы ЕК в Израиль 14 октября европейские дипломаты обвинили ее в превышении должностных полномочий. По информации издания, недовольство было вызвано в том числе тем, что фон дер Ляйен не передала Израилю призывы ЕК к соблюдению международного права в секторе Газа, а только выразила солидарность с пострадавшими в результате действий группировки «Хамас».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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