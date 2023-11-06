ЕС дополнительно направит на поддержку жителей Газы 25 млн евро
Евросоюз выделит жителям сектора Газа дополнительную гуманитарную помощь в размере 25 млн евро, сообщила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Евросоюз увеличит на 25 млн евро гуманитарную помощь. Таким образом, Евросоюз потратит в общей сложности 100 млн евро на гуманитарную помощь гражданскому населению Газы», – сказала она в ходе своего выступления на конференции послов ЕС (цитата по ТАСС).
Израиль имеет право на самозащиту, но еврейское государство должно действовать в рамках международного гуманитарного права, добавила фон дер Ляйен. По ее словам, блокада Газы не избавляет эту территорию от террористов, но разрушает экономику и благополучие населения.
Спустя несколько дней после того, как 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на южные районы Израиля, а израильские военные в ответ начали обстрелы сектора Газа, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не прекратит направлять финансовую помощь Палестине.
Затем фон дер Ляйен после переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявила, что ЕК на 50 млн евро немедленно увеличит текущий пакет помощи, предусмотренный для жителей Газы. Общая сумма поддержки таким образом составит более 75 млн евро, говорила она.
Газета Politico писала, что из-за поездки главы ЕК в Израиль 14 октября европейские дипломаты обвинили ее в превышении должностных полномочий. По информации издания, недовольство было вызвано в том числе тем, что фон дер Ляйен не передала Израилю призывы ЕК к соблюдению международного права в секторе Газа, а только выразила солидарность с пострадавшими в результате действий группировки «Хамас».