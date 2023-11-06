ЕС дополнительно направит на поддержку жителей Газы 25 млн евро

Газета Politico писала, что из-за поездки главы ЕК в Израиль 14 октября европейские дипломаты обвинили ее в превышении должностных полномочий. По информации издания, недовольство было вызвано в том числе тем, что фон дер Ляйен не передала Израилю призывы ЕК к соблюдению международного права в секторе Газа, а только выразила солидарность с пострадавшими в результате действий группировки «Хамас».