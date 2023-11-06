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Боррель назвал трагедию на Ближнем Востоке моральным провалом

Ведомости

Происходящее на Ближнем Востоке является результатом коллективного политического и морального провала, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в обращении к послам ЕС на открытии конференции в Брюсселе.

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«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться… Этот провал стал результатом недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава дипломатии ЕС также заявил, что палестино-израильский конфликт уже влияет на поддержку Украины Евросоюзом.

Боррель ранее заявил, что Европейский союз не прекратит направлять финансовую помощь Палестине. Он также говорил о необходимости увеличить гуманитарную помощь всем пострадавшим от палестино-израильского конфликта и отмечал, что Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения в Египет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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