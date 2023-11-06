Боррель назвал трагедию на Ближнем Востоке моральным провалом

«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться… Этот провал стал результатом недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).