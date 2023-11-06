Боррель назвал трагедию на Ближнем Востоке моральным провалом
Происходящее на Ближнем Востоке является результатом коллективного политического и морального провала, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в обращении к послам ЕС на открытии конференции в Брюсселе.
«Разворачивающаяся на Ближнем Востоке трагедия – это результат коллективного политического и морального провала, за который расплачиваются израильтяне и палестинцы. Эта цена будет продолжать увеличиваться… Этот провал стал результатом недостатка воли в разрешении палестино-израильской проблемы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Глава дипломатии ЕС также заявил, что палестино-израильский конфликт уже влияет на поддержку Украины Евросоюзом.
Боррель ранее заявил, что Европейский союз не прекратит направлять финансовую помощь Палестине. Он также говорил о необходимости увеличить гуманитарную помощь всем пострадавшим от палестино-израильского конфликта и отмечал, что Совет Евросоюза призвал открыть гуманитарные коридоры для эвакуации населения в Египет.