Армия обороны Израиля сообщила о взятии под контроль военного лагеря «Хамаса»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 6 ноября взяла под контроль военный лагерь группировки «Хамас» в секторе Газа, сообщили израильские военные в своем Telegram-канале.
Сухопутные войска захватили лагерь боевиков и убили во время операции несколько террористов «Хамас», говорится в сообщении. На территории комплекса, как отмечается, располагались наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные террористические туннели.
В общей сложности за последние сутки истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 450 объектам «Хамаса». В их числе подземные туннели, военные базы, наблюдательные пункты, пункты запуска противотанковых ракет, боевики и «многое другое», отмечает ЦАХАЛ. По противотанковым позициям противника и наблюдательным пунктам также ударили военно-морские силы израильской армии.
Кроме того, в результате атаки истребителей был ликвидирован представитель «Хамаса» Джамаль Мусса. Он отвечал за специальные операции по обеспечению безопасности в организации. Солдаты ЦАХАЛа убили также командиров батальонов группировки в наземных боях.
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, после чего зашла туда и вступила в бои с «Хамасом».