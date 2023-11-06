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Армия обороны Израиля сообщила о взятии под контроль военного лагеря «Хамаса»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 6 ноября взяла под контроль военный лагерь группировки «Хамас» в секторе Газа, сообщили израильские военные в своем Telegram-канале.

Сухопутные войска захватили лагерь боевиков и убили во время операции несколько террористов «Хамас», говорится в сообщении. На территории комплекса, как отмечается, располагались наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные террористические туннели.

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В общей сложности за последние сутки истребители ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 450 объектам «Хамаса». В их числе подземные туннели, военные базы, наблюдательные пункты, пункты запуска противотанковых ракет, боевики и «многое другое», отмечает ЦАХАЛ. По противотанковым позициям противника и наблюдательным пунктам также ударили военно-морские силы израильской армии.

Кроме того, в результате атаки истребителей был ликвидирован представитель «Хамаса» Джамаль Мусса. Он отвечал за специальные операции по обеспечению безопасности в организации. Солдаты ЦАХАЛа убили также командиров батальонов группировки в наземных боях.

Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, после чего зашла туда и вступила в бои с «Хамасом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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