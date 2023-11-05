Газета
Политика

В «Хамасе» ответили на заявление о возможности ядерного удара по сектору Газа

Ведомости

В «Хамасе» назвали заявление израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа терроризмом. Об этом заявил представитель палестинской группировки Хазем Касем, его слова привела пресс-служба.

«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного [израильского] правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», – говорится в сообщении.

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Он добавил, что такие заявления сопровождаются «полной поддержкой некоторыми странами, особенно Соединенными Штатами» действий Израиля в Газе.

Ранее министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей». 

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности», а офис премьера сообщил о решении отстранить Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».

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Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.

27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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