В «Хамасе» ответили на заявление о возможности ядерного удара по сектору Газа
В «Хамасе» назвали заявление израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа терроризмом. Об этом заявил представитель палестинской группировки Хазем Касем, его слова привела пресс-служба.
«Заявления так называемого министра наследия сионистского оккупационного [израильского] правительства о том, что сброс ядерной бомбы на сектор Газа является одним из рассматриваемых вариантов, отражают беспрецедентный преступный терроризм, практикуемый этим фашистским правительством и его лидерами против нашего палестинского народа», – говорится в сообщении.
Он добавил, что такие заявления сопровождаются «полной поддержкой некоторыми странами, особенно Соединенными Штатами» действий Израиля в Газе.
Ранее министр по делам Иерусалима и наследия еврейского государства Амихай Элияху во время интервью на радиостанции Kol Berama допустил сброс ядерной бомбы на сектор Газа, назвав это «одной из возможностей».
После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности», а офис премьера сообщил о решении отстранить Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».
Базирующаяся в Газе палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября, в результате нападения погибли около 1400 человек. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов погибли около 9500 человек, еще более 24 000 пострадали.
27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».