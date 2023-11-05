В «Хамасе» ответили на заявление о возможности ядерного удара по сектору Газа

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова Элияху «оторваны от реальности», а офис премьера сообщил о решении отстранить Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления. Сам Элияху заявил, что утверждения о ядерном ударе были «метафорическими».