СМИ: в «Исламском джихаде» пообещали освободить заложников при перемирии

«Хамас» 3 ноября заявил о «готовности к компромиссу» по удерживаемым им людям, «как гражданским, так и военным», при условии освобождения содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. Представитель «Хамаса» призвал Израиль остановить агрессию против сектора Газа и подчеркнул, что боевики продолжат «борьбу против оккупации». Он уточнил, что обсуждение о возвращении заложников и заключенных будет возможно после прекращения огня со стороны Израиля.