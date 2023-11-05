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СМИ: в «Исламском джихаде» пообещали освободить заложников при перемирии

Ведомости

Базирующееся в Газе движение «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении с Израилем соглашения о временном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие», – заявило движение (цитата по ТАСС).

«Исламский джихад» присоединился к военной операции «Наводнение Аль-Акса», объявленной группировкой «Хамас» утром 7 октября. Тогда боевики атаковали южные районы Израиля, часть людей оказалась в заложниках. В ответ армия еврейского государства объявила о начале операции «Железные мечи».

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27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. По данным официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, в секторе Газа находится не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля.

«Хамас» 3 ноября заявил о «готовности к компромиссу» по удерживаемым им людям, «как гражданским, так и военным», при условии освобождения содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. Представитель «Хамаса» призвал Израиль остановить агрессию против сектора Газа и подчеркнул, что боевики продолжат «борьбу против оккупации». Он уточнил, что обсуждение о возвращении заложников и заключенных будет возможно после прекращения огня со стороны Израиля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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