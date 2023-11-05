СМИ: в «Исламском джихаде» пообещали освободить заложников при перемирии
Базирующееся в Газе движение «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) заявило, что освободит иностранных заложников при достижении с Израилем соглашения о временном перемирии в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
«Мы освободим иностранных гражданских заложников, если будет достигнуто временное перемирие», – заявило движение (цитата по ТАСС).
«Исламский джихад» присоединился к военной операции «Наводнение Аль-Акса», объявленной группировкой «Хамас» утром 7 октября. Тогда боевики атаковали южные районы Израиля, часть людей оказалась в заложниках. В ответ армия еврейского государства объявила о начале операции «Железные мечи».
27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. По данным официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, в секторе Газа находится не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля.
«Хамас» 3 ноября заявил о «готовности к компромиссу» по удерживаемым им людям, «как гражданским, так и военным», при условии освобождения содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев. Представитель «Хамаса» призвал Израиль остановить агрессию против сектора Газа и подчеркнул, что боевики продолжат «борьбу против оккупации». Он уточнил, что обсуждение о возвращении заложников и заключенных будет возможно после прекращения огня со стороны Израиля.