ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва
Мандат депутата Госдумы, которого досрочно лишился Василий Власов, будет передан депутату Госдумы VI и VII созывов Василине Кулиевой. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
«На мандат Василия Власова, лишенного депутатских полномочий, предлагаю бывшего депутата Госдумы Василину Кулиеву, которая показала уникальные результаты на минувших выборах в сентябре», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кулиевой 41 год. Она была депутатом VI созыва в 2011-2012 гг., в 2016 г. стала депутатом Госдумы VII созыва. В 2021 г. Кулиева баллотировалась в Госдуму в новый созыв, но не прошла.
Госдума лишила полномочий Власова 1 ноября. Тогда же депутатского мандата лишился и Вадим Белоусов («Справедливая Россия – За Правду»), в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Белоусов находится в розыске. Последний раз в Думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. В августе 2022 г. Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб., а в мае этого года приговор вступил в силу. Рассмотрение вопросов о лишении мандатов проходило в закрытом от журналистов режиме.
Один из депутатов с пленарного заседания рассказал «Ведомостям», что Белоусов почти за два года ни разу не был в Госдуме. Руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский ранее сообщил, что Власов, который является членом этой комиссии, без уважительной причины пропустил более 60% заседаний комиссии, а за VIII созыв дважды отсутствовал на ее заседаниях более 40 дней подряд.