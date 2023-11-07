ЛДПР передаст мандат Власова депутату Госдумы прошлого созыва

Госдума лишила полномочий Власова 1 ноября. Тогда же депутатского мандата лишился и Вадим Белоусов («Справедливая Россия – За Правду»), в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Белоусов находится в розыске. Последний раз в Думе он голосовал на пленарных заседаниях 14 июня 2022 г. В августе 2022 г. Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб., а в мае этого года приговор вступил в силу. Рассмотрение вопросов о лишении мандатов проходило в закрытом от журналистов режиме.