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Токаев заявил об огромном потенциале в сфере инвестиций у Казахстана и РФ

Ведомости

У России и Казахстана есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям». 

«Валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд», – сказал он. 

Токаев отметил, что в рамках промышленной кооперации страны работают над 143 совместными проектами на сумму $33,5 млрд. Также уже реализованы 30 проектов на сумму порядка $3,2 млрд. Он уточнил, что сейчас в ключевых для экономики отраслях, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность, идет работа над 40 проектами на $16,6 млрд. В рамках их реализации будет создано более 15 000 рабочих мест, добавил казахстанский лидер. 

Путин: Россия и Казахстан всегда были и остаются верными друзьями

Президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» заявил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По его словам, российские инвестиции в Казахстане составляют около $17 млрд, в республике работают 6000 предприятий с российским участием.

Путин и Токаев дали интервью казахстанским и российским СМИ соответственно в преддверии официального визита российского лидера в Казахстан 9 ноября. В Кремле сообщали, что президенты двух стран проведут переговоры, в рамках которых обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнял, что поездка Путина в Казахстан не связана с интересом европейских государств к налаживанию отношений с Казахстаном, поскольку у Москвы и Астаны исторически сложились самостоятельные отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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