Токаев заявил об огромном потенциале в сфере инвестиций у Казахстана и РФ
У России и Казахстана есть огромный потенциал в сфере инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью «Известиям».
«Валовый приток прямых инвестиций из России в Казахстан за последние 18 лет превысил $20 млрд. В свою очередь, казахстанские инвестиции в Россию составили порядка $6 млрд», – сказал он.
Токаев отметил, что в рамках промышленной кооперации страны работают над 143 совместными проектами на сумму $33,5 млрд. Также уже реализованы 30 проектов на сумму порядка $3,2 млрд. Он уточнил, что сейчас в ключевых для экономики отраслях, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность, идет работа над 40 проектами на $16,6 млрд. В рамках их реализации будет создано более 15 000 рабочих мест, добавил казахстанский лидер.
Президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда» заявил, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. По его словам, российские инвестиции в Казахстане составляют около $17 млрд, в республике работают 6000 предприятий с российским участием.
Путин и Токаев дали интервью казахстанским и российским СМИ соответственно в преддверии официального визита российского лидера в Казахстан 9 ноября. В Кремле сообщали, что президенты двух стран проведут переговоры, в рамках которых обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнял, что поездка Путина в Казахстан не связана с интересом европейских государств к налаживанию отношений с Казахстаном, поскольку у Москвы и Астаны исторически сложились самостоятельные отношения.