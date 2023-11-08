Токаев заявил об огромном потенциале в сфере инвестиций у Казахстана и РФ

Токаев отметил, что в рамках промышленной кооперации страны работают над 143 совместными проектами на сумму $33,5 млрд. Также уже реализованы 30 проектов на сумму порядка $3,2 млрд. Он уточнил, что сейчас в ключевых для экономики отраслях, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность, идет работа над 40 проектами на $16,6 млрд. В рамках их реализации будет создано более 15 000 рабочих мест, добавил казахстанский лидер.