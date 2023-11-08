Путин: Россия и Казахстан всегда были и остаются верными друзьями
Народы России и Казахстана всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда».
«Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. <...> какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства», – сказал он.
Путин также указал на свои дружеские отношения с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. По его словам, они регулярно созваниваются и встречаются в разных форматах для «сверки часов» по двусторонней повестке и по вопросам многостороннего взаимодействия. Уровень российско-казахстанских связей Путин охарактеризовал как высокий.
Российский лидер также заявил о «привилегированном характере» партнерства России и Казахстана. Он отметил, что оно основывается на принципах «взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела».
Путин дал интервью казахстанской газете в преддверии поездки в Казахстан 9 ноября с официальным визитом. В Кремле сообщили, что президент РФ встретится с Токаевым. В рамках переговоров они обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнял, что поездка Путина в Казахстан не связана с интересом европейских государств к налаживанию отношений с Казахстаном, поскольку у Москвы и Астаны исторически сложились самостоятельные отношения.