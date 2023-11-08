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Путин: Россия и Казахстан всегда были и остаются верными друзьями

Ведомости

Народы России и Казахстана всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете «Казахстанская правда». 

«Главное, наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. <...> какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства», – сказал он. 

Путин также указал на свои дружеские отношения с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. По его словам, они регулярно созваниваются и встречаются в разных форматах для «сверки часов» по двусторонней повестке и по вопросам многостороннего взаимодействия. Уровень российско-казахстанских связей Путин охарактеризовал как высокий.

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Российский лидер также заявил о «привилегированном характере» партнерства России и Казахстана. Он отметил, что оно основывается на принципах «взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела».  

Путин дал интервью казахстанской газете в преддверии поездки в Казахстан 9 ноября с официальным визитом. В Кремле сообщили, что президент РФ встретится с Токаевым. В рамках переговоров они обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее уточнял, что поездка Путина в Казахстан не связана с интересом европейских государств к налаживанию отношений с Казахстаном, поскольку у Москвы и Астаны исторически сложились самостоятельные отношения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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