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Песков: у Москвы и Астаны сложились исторически самостоятельные отношения

Ведомости

Поездка президента России Владимира Путина в Казахстан не связана с интересом европейских государств к налаживанию отношений с Казахстаном, поскольку у Москвы и Астаны сложились исторически самостоятельные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, поэтому они гораздо более тесные, чем у Казахстана с многими другими странами. Мы естественные исторические партнеры, союзники, и официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений», – сказал Песков.

Он также отметил, что в отношениях России и Казахстана важную роль играет региональное сотрудничество. «Поэтому два президента примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Ну и, конечно, сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, это и сотрудничество буквально во всех областях, это и, конечно же, обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало», – добавил Песков.

О том, что Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, ранее сообщили в пресс-службе Кремля. В рамках поездки Путин встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, с которым они обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы. По итогам встречи ожидается подписание нескольких совместных документов и выступления президентов для СМИ.

Ранее о том, что Путин 9 ноября посетит Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись 7 октября в резиденции Путина в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан. Российский лидер отмечал тогда, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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