Песков: у Москвы и Астаны сложились исторически самостоятельные отношения

Он также отметил, что в отношениях России и Казахстана важную роль играет региональное сотрудничество. «Поэтому два президента примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Ну и, конечно, сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, это и сотрудничество буквально во всех областях, это и, конечно же, обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало», – добавил Песков.