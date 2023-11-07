В Кремле подтвердили встречу Путина с Токаевым 9 ноября
Поездка президента России Владимира Путина в Казахстан не связана с интересом европейских государств к налаживанию отношений с Казахстаном, поскольку у Москвы и Астаны сложились исторически самостоятельные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстаном, поэтому они гораздо более тесные, чем у Казахстана с многими другими странами. Мы естественные исторические партнеры, союзники, и официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений», – сказал Песков.
Он также отметил, что в отношениях России и Казахстана важную роль играет региональное сотрудничество. «Поэтому два президента примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран. Ну и, конечно, сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, это и сотрудничество буквально во всех областях, это и, конечно же, обмен мнениями по региональным проблемам, коих вокруг нас немало», – добавил Песков.
О том, что Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября, ранее сообщили в пресс-службе Кремля. В рамках поездки Путин встретится с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, с которым они обсудят вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.
По итогам встречи ожидается подписание нескольких совместных документов и выступления президентов для СМИ.
Ранее о том, что Путин 9 ноября посетит Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись 7 октября в резиденции Путина в Ново-Огареве. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан. Российский лидер отмечал тогда, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.