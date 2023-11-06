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В Астане назвали дату и темы встречи Путина с Токаевым

Ведомости

Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Российский президент отправится в Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

«В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства», – рассказали в пресс-службе Токаева.

Лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи также примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Костанае.

Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Визит президента состоится после того, как с Токаевым встретились лидеры Франции и Венгрии

О том, что Путин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщил ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись 7 октября в резиденции Путина в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан. Российский лидер отмечал тогда, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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