В Астане назвали дату и темы встречи Путина с Токаевым
Президент России Владимир Путин 9 ноября посетит Астану с официальным визитом, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Российский президент отправится в Казахстан по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева.
«В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства», – рассказали в пресс-службе Токаева.
Лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи также примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Костанае.
О том, что Путин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщил ранее журналист ВГТРК Павел Зарубин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись 7 октября в резиденции Путина в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан. Российский лидер отмечал тогда, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.