В Астане назвали дату и темы встречи Путина с Токаевым

В последний раз переговоры президентов двух стран состоялись 7 октября в резиденции Путина в Ново-Огарево. Тогда они совместно с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым дали старт поставкам российского газа в Казахстан и Узбекистан. Российский лидер отмечал тогда, что страна открыта к международному сотрудничеству в энергетической сфере. По его словам, РФ нацелена на удовлетворение потребностей в топливе у партнеров из Узбекистана и Казахстана, а также из других заинтересованных государств.